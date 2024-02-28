بعد رفع الحد الادنى للاجور.. زيادة المعاشات 15% وصرفها شهر مارس في هذا الموعد وفقًا للجدول بعد زيادته

تم الموافقة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي عن رفع الحد الادنى للاجور، سواء للموظفين أو أصحاب المعاشات وأيضًا أصحاب معاش تكافل وكرامة، وتم إقرار زيادة المعاشات 15% وبدء تطبيق تلك الزيادة من شهر مارس القادم، حيث بعد أيام تبدأ عملية الصرف، ويتساءل أصحاب المعاشات الآن عن قيم المعاش بعد الزيادة، فدعونا نوضح الموعد وقيمة المعاش، ونوضح لكم هذا عبر “البديل”.

جدول معاشات شهر مارس 2024 بعد الزيادة

بداية من شهر مارس سيتم تطبيق قرار رفع الحد الادني للاجور والذي به زيادة في المعاشات لأصحاب المعاشات من هذا الشهر، ونجد المواطنين أصحاب المعاش يتساءلون عن قيمة المعاش الخاص بهم، ووفقًا لما وضحته هيئة التأمين الاجتماعي، فإن صرف معاشات مارس 2024 سيكون في هذا الموعد:

المعاش قبل الزيادة المعاش بعد الزيادة 1300 ج 1495 ج 1500 ج 1725 ج 1600 ج 1840 ج 2000 ج 2300 ج 2300 ج 2645 ج 2600 ج 2990 ج 2900 ج 3335 ج 3500 ج 4025 ج 3800 ج 4300 ج 4100 ج 4715 ج 4400 ج 5060 ج 4700 ج 5405 ج 10800 ج 11592 ج

موعد صرف زيادة المعاشات 15%

بداية من شهر مارس أي من يوم الأول من شهر مارس 2024 المقبل سيتم صرف المعاشات لأصحاب المعاشات بالزيادة المقررة 15%، حيث في الموعد الأساسي للصرف كل شهر ومن شهر مارس تُصرف الزيادة، ومعاش مارس سيكون كالتالي: