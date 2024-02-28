تكنولوجيا
لو موبايلك مسيطر عليك؟ اتبع هذه النصائح للتخلص من إدمانه!
وفق الدراسات الحديثة أصبح إدمان الهواتف المحمولة هو نوع جديد من أنواع الإدمان التي تؤثر على صحة وعقل الإنسان، ورغم التوصيات والنصائح الكثيرة من قبل المختصين بتقليل مسك الهواتف إلا أنها لم تجدي نفعا، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع لو موبايلك مسيطر عليك؟ اتبع هذه النصائح للتخلص من إدمانه!
كيف تتخلص من إدمان الموبايل؟
وسوف نقدم لكم أيضاً بعض الحلول والنصائح والبدائل للتخلص من إدمان الموبايل، وهي كما يلي:
- وللتخلص من إدمان الهاتف عليك بإزالة كافة التطبيقات التي تستهلك وقت طويل عليها.
- حيث يعد ذلك أولى خطوات التخلص من إدمان الهاتف، أو يمكن استبدال ذلك بتخصيص وقت قليل لتصفح تلك التطبيقات.
- ومن الطرق الفعالة أيضاً في التخلص من إدمان الهاتف هو القيام بتغير إعدادات الهاتف والتطبيقات وذلك من أجل التخلص أي اشعارات لتلك التطبيقات.
- كما عليك أيضاً بتفعيل الهاتف على وضع صامت أو وضع الطيران وخاصة في الليل لعدم التعرض لأي إزعاج من أصوات التطبيقات.
- وأيضا عليك بتفعيل الهاتف على إضاءة قليلة أو تفعيل اللون الرمادي للشاشة.
- كما عليك أيضاً بتطوير علاقات وبناء صداقات وعلاقات جديدة وحقيقة وقضاء أوقات مثمرة مع بعضكم البعض.
- ومن أهم الطرق الفعالة أيضاً في التخلص من ادمام الهاتف هو الاهتمام بتطوير العلاقات مع الآخرين.
- وذلك من خلال تكوين صداقات جديدة، الحرص على الخروج من المنزل والذهاب إلى النوادي وأماكن التجمعات وغيرها.
- كذلك أيضاً يمكنك استبدال أوقات الهاتف في ممارسة هواية مفضلة مثل القراءة أو العمل على تنميتها من خلال الذهاب إلى المكتبات العامة، أو اقتناء الكتب التي تتناسب مع اهتماماتك.
- كما يمكن أيضاً استبدال تلك الأوقات التي تقضى على الهاتف في ممارسة رياضة أو تعلم رياضة جديدة.
- لذا يجب استغلال ذلك الوقت في تنمية الذات واستثمارها في الارتقاء بمستوى الشخص، سواء في العمل أو السمات الشخصية.
- حيث أثبتت الدراسات مؤخراً أن هناك أكثر من ٥٠% من مستخدمي الهواتف المحمولة يستخدمون الهاتف المحمول بشكل كبير يصل إلى الإدمان.