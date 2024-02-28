وفق الدراسات الحديثة أصبح إدمان الهواتف المحمولة هو نوع جديد من أنواع الإدمان التي تؤثر على صحة وعقل الإنسان، ورغم التوصيات والنصائح الكثيرة من قبل المختصين بتقليل مسك الهواتف إلا أنها لم تجدي نفعا، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع لو موبايلك مسيطر عليك؟ اتبع هذه النصائح للتخلص من إدمانه!

كيف تتخلص من إدمان الموبايل؟

وسوف نقدم لكم أيضاً بعض الحلول والنصائح والبدائل للتخلص من إدمان الموبايل، وهي كما يلي: