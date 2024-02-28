منذ أن تم عرض مسلسل المؤسس عثمان أواخر عام 2019، ولاحظ الجميع الضجة والنجاح الواسع الذي حققه ونسب المشاهدة التي تُقاس بالملايين، حتى باتت محركات البحث مكتظة بالبحث حول القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان حلقة 149، وجاء ذلك نتيجة أحداثه المميزة والجذابة، والتي يقوم بتجسيدها مجموعة من الفنانيين المتميزين، ويحكي لنا هذا المسلسل قصة مؤسس الدولة العثمانية التي سعى للتخلص من الفساد والظلم، وسعى لتحقيق السلام والحق ومحاربة أعداء الإسلام، تعرف معنا على تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان 2024 وموعد عرض المسلسل.

موعد مسلسل المؤسس عثمان

ينتظر الجميع عرض الحلقة 150 من مسلسل المؤسس عثمان والتي ستقدم تطورات وأحداث جديدة في قصة المسلسل، وستُعرض الحلقة على قناة ATV يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير في تمام الساعة 8:00 مساء، وعلى قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس الموافق 29 فبراير في الساعة 10:00 مساء بتوقيت جمهورية مصر.

تردد قناة مصر أم الدنيا

مع البحث عن القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان، تكون قناة مصر أم الدنيا في مقدمة القنوات التي تعرض المسلسل وجاء التردد الخاص بها متمثلًا فيما يلي تردد القناة للنايل سات:

التردد: 12562.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: SD.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكن لمستخدمي الاقمار الصناعية نايل سات وعرب سات متابعة المسلسل عبر قناة الفجر الجزائرية، والتردد للقمر الصناعي نايل سات:

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

أما عن تردد الجزائرية للقمر الصناعي عرب سات فهو:

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة النور على النايل سات

تميزت قناة النور بعرضها باقة مختلفة من المسلسلات التركية والهندية، التي تقوم بعرضها لمتابعيها على مدار 24 ساعة.

التردد: 11958

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة الشرق على النايل سات

قناة الشرق واحدة من القنوات الشهيرة التي استطاعت أن تحقق شهرة ممتازة منذ بدايتها، وتقوم بعرض عديد من المسلسلات أشهرها مسلسل المؤسس عثمان.

التردد: 12687.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ATV التركية

تمكنك قناة ATV التركية من مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان بجودة جيدة ويمكنك تنزيلها على القمر الصناعي نايل سات عبر الإحداثيات الآتية:

التردد: 10796.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

ولمستخدمي القمر الصناعي عرب سات يمكن تنزيل القناة عبر هذه الإحداثيات:

التردد: 12692

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة قطر الفضائية على النايل سات

قناة قطر تقوم بعرض أروع البرامج والمسلسلات، وتهتم بطرح عديد من القضايا عبر شاشتها، وتمثلت احداثيات القناة للقمر الصناعي نايل سات فيما يلي:

التردد: 10834.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

تردد قناة الصعايدة أحد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

الباحثين عن القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان، يمكنهم أيضًا من خلال هذه القناة متابعة أحداث المسلسل.

التردد: 11177/ 10815.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

تردد قناة فور شباب على النايل سات

شملت أيضًا قائمة القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان، قناة فور شباب، والتردد الخاص بها هو: