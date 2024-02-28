مع قناة سمسم ضحك وترفيه وفوائد كتير للأطفال! اضبط التردد دلوقتي!

قناة سمسم قناة اطفال معروفة لدى جميع الأسر بسبب برامجها وأناشيدها المميزة التي تقدمها للأطفال، كذلك يميزها محتواها الجميل الذي يسعى لتطوير مهارات الأطفال وتعليمهم القيم والمبادئ الصحيحة، ويأتي هذا كجزء من أهداف القناة، من مميزات القناة أنها متاحة على أشهر الأقمار الصناعية، مثل القمر الصناعي عرب سات والقمر الصناعي نايل سات، مؤخراً قررت القناة تغيير تردد بثها بهدف تحسين الجودة وزيادة نطاق بثها، في مقالنا اليوم سنتعرف على التردد الجديد لقناة سمسم.

تردد قناة سمسم على نايل سات

قناة سمسم تعتبر من القنوات المفضلة والمشهورة في الوطن العربي، بفضل قوة بثها، إضافةً إلى برامجها الممتعة للأطفال التي تسهم في تطوير مهاراتهم وزيادة وعيهم، وترسيخ القيم والمبادئ الحميدة في أذهانهم.

في خانة التردد، اكتب الرقم: 11483.

في معدل الترميز، استخدم الرقم: 27500.

اختر استقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ يكون: 5/6.

ضبط الجودة على HD.

تردد قناة سمسم على عرب سات

في خانة التردد، اكتب الرقم: 11843.

في معدل الترميز، استخدم الرقم: 27500.

اختر استقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ يكون: 6/5.

ضبط الجودة على SD.

يُفضل الضبط الصحيح للتمتع بمشاهدة برامج قناة سمسم بأعلى جودة ممكنة.

كيفية ضبط القناة على الرسيفر

باستخدام جهاز الريموت أو التحكم عن بُعد، نقوم باختيار الإعدادات.

نبحث عن خيار “تراكيب القناة” ونضغط عليه.

نختار التركيب اليدوي ونحدد القمر الصناعي الخاص بنا ونقوم بملء بيانات القناة مثل التردد ومعدل الترميز ومعامل التصحيح وإلخ حتى ننتهي من ملء بيانات القناة.

بعدما نقوم بملء بيانات القناة نقوم بالضغط على مفتاح البحث حتى يقوم الرسيفر بعمل عملية بحث عن القناة وبعدما تنتهي عملية البحث ستجد القناة على جهاز الرسيفر الخاص بك.

مميزات قناة سمسم