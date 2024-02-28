“القطها” تردد الفجر الجزائرية نايل سات وعرب سات لمتابعة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 150 مدبلجة بالعربية

يتساءل المواطنين الآن عن تردد قناة الفجر الجزائرية لمتابعة المؤسس عثمان الحلقة 150، حيث الحلقة الجديدة من المسلسل سيتم عرضها اليوم على المواطنين باللغة التركية، ثم غدًا الخميس ستكون معروضة مُدبلجة باللغة العربية، ونذكر لكم تردد القناة ومواعيد عرض الحلقة الجديدة، فتابعوا معنا عبر “البديل”.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

قناة الفجر الجزائرية موجودة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، بحيث يمكن للمواطنين المشاهدين للقناة من جميع دول العالم العربي متابعة القناة وما تعرضه من مسلسلات، وتشتهر القناة بتقديمها مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس، حيث من بدايته وحتى الآن ما زالت تعرضه، وتعرض أيضًا مسلسل صلاح الدين الأيوبي ومسلسلات أخرى جذبت انتباه المواطنين، ويأتي تردد القناة على النحو التالي:

عرب سات

تردد القناة: 11034.

استقطاب: عمودي.

معامل تصحيح: 6/5.

معدل الترميز: 5000.

نايل سات

تردد القناة: 12034.

استقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الرمز: 27500.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 150

يتم الآن عرض الموسم الخامس من مسلسل قيامة عثمان، حيث الحلقة الجديدة يتم عرضها على قناة ATV التركية باللغة التركية كل أربعاء، بينما يوم الخميس يتم إتاحتها للمواطنين المشاهدين عبر قناة الفجر الجزائرية باللغة العربية مُترجمة، ثم بعد منتصف الليل على موقع قصة عشق، ويتم عرض الحلقة الجديدة في المواعيد التالية: