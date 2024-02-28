رامز ستار وورلد في رمضان 2024 …. ابرز ضحايا رامز جلال

يترقب عدد كبير من المشاهدين من شتى الأعمار والجنسيات برنامج رامز ستار وورلد في رمضان 2024، والذي من المتوقع أن يشهد أعلى نسب مشاهدة خلال الشهر رمضان المقبل، لمل فيه من مواقف مثيرة وشيقة، وخلال الساعات الأخيرة الماضية بدأت عمليات البحث تتزايد عن فكرة المقلب التي سوف يقوم بتنفيذها على ضيوفه هذا العام، حيث يحرص الفنان رامز جلال دائماً على اختيار فكرة جديدة حتى يتمكن من جذب أنظار مشاهديه الذين بدأوا في البحث عن ضحاياه وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور المقبلة…..

رامز ستار وورلد في رمضان 2024

حيث تنتشر العديد من الأخبار عن برنامج رامز جلال 2024، والذي أكد البعض أنه سوف يحمل اسم “رامز قفل اللعبة” والبعض الآخر يقول “رامز ستار وورلد” إلا أن إدارة قناة mbc حتى الآن لم تعلن عن أي أخبار أو أسماء ومن المتوقع أن تكون فكرة البرنامج تختلف عن السنوات الماضية، وهذا ما اعتاد عليه الفنان رامز جلال الذي يبدأ في استقطاب ضحيته كأنه في حوار عادي إلا أنه يبدأ في تنفيذ الخطة بعد ذلك.

ضحايا رامز جلال 2024

ويحرص الفنان رامز جلال على استضافة عدد كبير من نجوم الفن والدراما والرياضة والإعلام، إلا أنه من المتوقع أن يستضيف لاعب كرة القدم السعودي “كريستيانو رونالدو” كونه من أهم لاعبي كرة القدم بالمملكة السعودية، ومن أبز ضحايا الفنان رامز جلال هذا العام الفنانة ياسمين صبري، ومحمد فراج، والفنان محمد هنيدي، والاعلامية ياسمين عز، والفنان أحمد حلمي، ولاعب كرة القدم محمود كهربا والشناوي، وغيرهم من نجوم الفن والرياضة .

القنوات الناقلةلـ برنامج رامز ستار وورلد

حيث يعرض برنامج برامز جلال على شبكة قنوات ام بي سي وتحديداً على قناة mbc مصر ، وذلك عقب آذان المغرب بتوقيت القاهرة، كما يعرض أيضاً على منصة شاهد vip ، ويمكنكم مشاهدة البرنامج أيضاً على قناة mbc العراق..