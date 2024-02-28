الشطورة لولو.. الان ثبت تردد قناة وناسة كيدز الجديد على نايل سات وعرب سات 2024 Wanasah TV

تتردد قناة وناسة بيبي الجديد، عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات 2024 ، وتردد قناة وناسة أصبح واحدًا من أكثر الترددات شهرة في الأيام الأخيرة، حيث يتحدث الكثيرون عنها ويشاركونها بين بعضهم، نظرًا لاهتمامها البالغ بالأطفال وعرض برامج وأغاني ممتعة لهم على مدار اليوم. تركز القناة على شخصية لولو وعائلتها وأصدقائها، وتوفر مجموعة متنوعة من الأغاني التي يمكن للأطفال الاستمتاع بها، وللتمتع بمحتوى القناة، يمكنكم ضبط تردد قناة وناسة على أجهزة الاستقبال الفضائي أو التلفزيون الرقمي، وذلك عن طريق الخطوات التالية التى سنقوم بتزويدكم بها خلال التقرير التالى.

اهم مميزات قناة وناسة بيبي الجديد 2024:

تردد قناة وناسة هو أحد الترددات الشهيرة التي اكتسبت شهرة كبيرة في الأيام الأخيرة، و تركز هذه القناة على الأطفال وتقدم لهم برامجًا وأغانيًا ممتعة طوال اليوم، تشتمل برامجها على شخصية لولو وعائلتها وأصدقائها، وتوفر تجربة استماع ممتعة بفضل تشكيلتها المتنوعة من الأغاني، ولمشاهدة قناة وناسة، يمكنك ضبط تردد القناة على جهاز الاستقبال الفضائي أو التلفزيون الرقمي،و من خلال ضبط التردد الصحيح، يمكنكم الاستمتاع بمحتوى القناة ومتابعة برامجها وأغانيها الممتعة.

تردد قناة وناسة بيبي على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بجودة عالية:

من أجل المساهمة في الاستمتاع بمشاهدة قناة وناسة بيبي يجب اتباع الخطوات التالية:

القمر : نايل سات.

جودة القناة: HD.

معامل تصحيح: الخطأ ¾ .

معدل الترميز هو 27500.

استقطاب عمودي.

تردد القناة يكون 11470.

تردد قناة وناسة بيبي عرب سات: