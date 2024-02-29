يا صغار بم بم حيوانات.. ثبت قناة وناسة أطفال الجديد 2024 وعيش اللحظة بدون انقطاع

تعتبر قناة وناسة أطفال من أكثر القنوات الفضائية التي تعمل على جذب ملايين الأطفال في مختلف دول العالم، إضافة إلى أن القناة زاد البحث عنها في الفترة الأخيرة، نظرًا للمحتوى المميز التي تقوم بإذاعتها على الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات والعرب سات، واستطاعت القناة جذب الكثير من المشاهدين في فترة وجيزة، ويمكن التعرف على ترددها الجديد، كما سنوضحه لكم في السطور التالية، من أجل أن يتعرف عليه جميع المتابعين وراغبي الإستماع ومشاهدة برامج لولو والأطفال.

تردد قناة وناسة أطفال

يمكن القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة وناسة أطفال الجديد على النايل سات، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي الخاص بقناة وناسة هو النايل سات.

التردد الجديد لقناة وناسة هو 11470.

استقطاب القناة يكون عمودي.

بينما معامل الترميز فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ لقناة وناسة يكون 5/6.

تردد قناة وناسة2024 عرب سات

ويسهل القيام بإستقبال قناة وناسة أطفال على العرب سات، وفقًا للأتي:-

القمر الصناعي للقناة هو عرب سات.

التردد الجديد لقناة وناسة يكون 11270.

معامل الترميز لقناة وناسة هو 27500.

خطوات استقبال قناة وناسة أطفال

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة وناسة أطفال على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يلي:-

أن يتم التحكم بجهاز الريمود.

الذهاب إلى إعدادات القناة.

ومن ثم يتم إدخال التردد الجديد لقناة وناسة.

بعدها يتم تحديد القمر الصناعي.

الضغط على زر “بحث”.

لتتمكن من استقبال القناة في النهاية بكل سهولة.

برامج قناة وناسة أطفال 2024 الجديد

تتمثل أهم برامج قناة وناسة الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة سواء العرب سات أو النايل سات، وفقًا لما يلي:-