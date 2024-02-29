“لولو يا لولو وينك يا لولو” تردد قناة وناسه الجديد بجودة عالية.. نزلها وابسط الاولاد..!!

تردد قناة وناسة للأطفال يعتبر واحدا من العديد من القنوات التي تقدم برامج تعليمية وترفيهية ممتعة للصغار، وناسة تعد واحدة من الشبكات البارزة التي تركز على فئة الأطفال في الوطن العربي، وتقدم مجموعة متنوعة وشيقة من المحتوى المفيد والمسلي للأطفال بمختلف الفئات العمرية وليس هذا فقط، بل تقدم لكم وناسة ترفيها مفيدا وممتعا يجمع بين التعلم والمتعة، إذا كنتم ترغبون في معرفة التردد الجديد لقناة وناسة، فإليكم المعلومات اللازمة لضبط أجهزتكم على هذه القناة المميزة.

تردد قناة وناسه الجديد

وناسه تعتبر واحدة من القنوات القليلة التي تولي اهتماما خاصا للتعليم الترفيهي للأطفال، وتعكس ذلك في محتوى برامجها واختيارها للمواضيع التي تعرضها، كما تعتبر وناسه شريكا فعالا في عملية تعليم وتربية الأطفال، حيث تساهم في تطوير قدراتهم العقلية والمعرفية من خلال البرامج التي تقدمها، وتردد القنوات الترفيهية على الأقمار الصناعية مثل النايل سات وعرب سات يمكن تعديله بسهولة بواسطة جهاز الاستقبال الخاص بك، على سبيل المثال، يمكنك ضبط تردد قناة وناسة على النايل سات بالتالي

القمر الصناعي النايل سات

التردد 11470.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

الاستقطاب عمودي.

تردد القناة على عرب سات

القمر الصناعي عرب سات.

التردد 11270.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

الاستقطاب عمودي.

مميزات قناة وناسه

تقديم محتوى ترفيهي ممتع ومناسب لفئات عمرية متنوعة، يضمن الاستمتاع للأطفال. العروض التعليمية المفيدة التي تعزز مهاراتهم ومعارفهم بطريقة مشوقة وتفاعلية. استعمال لغة سهلة الفهم تيسر على الصغار استيعاب المعلومات. تنوع البرامج والعروض لتناسب اهتماماتهم ومتطلباتهم المتنوعة. الانتباه إلى القيم والأخلاق في جميع المحتويات المقدمة. تشجيع الفضول وروح الاستكشاف من خلال مواضيع مثيرة ومشوقة. توفير بيئة آمنة ومحمية للأطفال، حيث يمكنهم التفاعل بحرية دون خوف من تعرضهم لمحتوى غير لائق.

طريقة تثبيت تردد قناة وناسة نايل سات2024

عليك عزيز المشاهد اتباع إجراءات سهلة يمكن تنفيذها لضبط تردد قناة وناسة كيدز المحدث، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي تابع معنا: