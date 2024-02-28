لينك تنزيل كافة كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة لجميع المحافظات العراقية لدى وزارة العمل 2024

باتت قوائم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من أكثر المواضيع التي تشغل بال الكثير من المواطنين في العراق، حيث أن هذه القوائم لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، ويعرف عن برنامج الرعاية الاجتماعية تقديمه الكثير من الدعم والمساعدات المالية والإنسانية للفئات المستحقة، وقد زاد معدل عمليات البحث والتساؤلات من قبل المواطنين عن موعد الإعلان عن الأسماء المقبولة والتي من المتوقع أن يتم صدورها في القريب العاجل، وقد أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه يمكن للأشخاص المتقدمين الاطلاع على قوائم أسماء المشمولين الاستعلام عنها عبر منصة مظلتي الإلكترونية أو عن طريق الموقع الرسمي للوزارة، وفي هذا المقال نقدم لكم الخطوات التي يجب أن يتبعها المواطن المتقدم للاستعلام عن كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

كافة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يستطيع المواطنون معرفة الأسماء التي شملها دعم الرعاية الاجتماعية من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، أو من خلال منصة مظلتي، ولكن لم تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية النتائج النهائية حتى الوقت الحالي ويتم الاستعلام للعلم من خلال القيام بالخطوات التالية بالمقال.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لجميع المحافظات