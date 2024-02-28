لينك تنزيل كافة كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة لجميع المحافظات العراقية لدى وزارة العمل 2024
لينك تنزيل كافة كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة لجميع المحافظات العراقية لدى وزارة العمل 2024
باتت قوائم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من أكثر المواضيع التي تشغل بال الكثير من المواطنين في العراق، حيث أن هذه القوائم لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، ويعرف عن برنامج الرعاية الاجتماعية تقديمه الكثير من الدعم والمساعدات المالية والإنسانية للفئات المستحقة، وقد زاد معدل عمليات البحث والتساؤلات من قبل المواطنين عن موعد الإعلان عن الأسماء المقبولة والتي من المتوقع أن يتم صدورها في القريب العاجل، وقد أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه يمكن للأشخاص المتقدمين الاطلاع على قوائم أسماء المشمولين الاستعلام عنها عبر منصة مظلتي الإلكترونية أو عن طريق الموقع الرسمي للوزارة، وفي هذا المقال نقدم لكم الخطوات التي يجب أن يتبعها المواطن المتقدم للاستعلام عن كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.
كافة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية
يستطيع المواطنون معرفة الأسماء التي شملها دعم الرعاية الاجتماعية من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، أو من خلال منصة مظلتي، ولكن لم تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية النتائج النهائية حتى الوقت الحالي ويتم الاستعلام للعلم من خلال القيام بالخطوات التالية بالمقال.
طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لجميع المحافظات
- أول خطوة يجب أن يقوم بها الفرد هي الدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية كما يمكن الاستعلام عن طريق منصة مظلتي.
- ثم كتابة الرمز المرئي الذي يكون موجود على الشاشة وهو رمز التحقق.
- الآن سوف تظهر قائمة تتضمن عدة خيارات، من بين هذه الخيارات يجب الضغط فوق أيقونة قسم الخدمات الإلكترونية.
- بعد ذلك يتم النقر فوق خيار أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، ثم قم بتحديد رقم الوجبة الأخيرة.
- قم بملء الاستبيان الظاهر على الشاشة من خلال كتابة المعلومات والبيانات المطلوبة في أماكنها المخصصة.
- أخيرًا قم بتحميل كشوف الأسماء المشمولة لمعرفة إذا كان تم قبول اسم المتقدم في دعم برنامج الرعاية الاجتماعية أم تم رفضه.