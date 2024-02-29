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“زيادة تصل الي 5%”.. كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 وقيمة الزيادة
أعلن المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد عن زيادة أجور المتقاعدين في الجزائر لعام 2024، وفي ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، يأتي هذا القرار لمساعدة المواطنين على تحسين ظروفهم المعيشية في ظل ارتفاع أسعار السلع التي تشهده البلاد، من خلال الفقرات التالية سنتعرف على كيفية الاستعلام عن زيادة المتقاعدين في الجزائر وقيمة الزيادة الجديدة.
كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024
يمكن لجميع المتقاعدين في الجزائر الاطلاع على رواتبهم أو الاستعلام عن أي زيادات من خلال أتباع الخطوات التالية:
- انتقل إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الجزائر من هنا.
- قم بإدخال كل المعلومات المطلوبة منك بدقة.
- ثم ادخل معلومات التسجيل مثل اسم المتقاعد وتاريخ ميلاده ورقم هويته.
- عليك أن تنتظر حتى تصل إليك رسالة تحتوي على قيمة الزيادة.
قيمة الزيادة في رواتب المتقاعدين 2024
منذ إعلان الرئيس الجزائري عن زيادة معاشات المتقاعدين، بدأ العديد من المواطنين المتقاعدين في الجزائر يتساءلون عن قيمة الزيادة الجديدة، ولذلك قامت هيئة التأمينات الاجتماعية العامة بتوضيح أن الزيادة ليست ثابتة لكل المتقاعدين، بل تختلف حسب قيمة الراتب الذي يستلمونه وفيما يلي قائمة الزيادة الجديدة:
- معدل زيادة المتقاعدين الذين يتجاوز دخلهم 80 ألف دينار جزائري 2%.
- قيمة الزيادة التي ستتلقاها المواطنين المتقاعدين الذين يتقاضون رواتب تتراوح بين 50 و80 ألف دينار جزائري ستكون بنسبة 3%.
- يصل معدل الزيادة للمتقاعدين الذين يتقاضون رواتب تزيد عن 20 ألف دينار جزائري إلى 4%.
- يصل الزيادة في الرواتب للمتقاعدين الذين لديهم رواتب تقل عن 20 ألف دينار جزائري إلى 5%.