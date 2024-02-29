“زيادة تصل الي 5%”.. كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 وقيمة الزيادة

أعلن المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد عن زيادة أجور المتقاعدين في الجزائر لعام 2024، وفي ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، يأتي هذا القرار لمساعدة المواطنين على تحسين ظروفهم المعيشية في ظل ارتفاع أسعار السلع التي تشهده البلاد، من خلال الفقرات التالية سنتعرف على كيفية الاستعلام عن زيادة المتقاعدين في الجزائر وقيمة الزيادة الجديدة.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024

يمكن لجميع المتقاعدين في الجزائر الاطلاع على رواتبهم أو الاستعلام عن أي زيادات من خلال أتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الجزائر من هنا.

قم بإدخال كل المعلومات المطلوبة منك بدقة.

ثم ادخل معلومات التسجيل مثل اسم المتقاعد وتاريخ ميلاده ورقم هويته.

عليك أن تنتظر حتى تصل إليك رسالة تحتوي على قيمة الزيادة.

قيمة الزيادة في رواتب المتقاعدين 2024

منذ إعلان الرئيس الجزائري عن زيادة معاشات المتقاعدين، بدأ العديد من المواطنين المتقاعدين في الجزائر يتساءلون عن قيمة الزيادة الجديدة، ولذلك قامت هيئة التأمينات الاجتماعية العامة بتوضيح أن الزيادة ليست ثابتة لكل المتقاعدين، بل تختلف حسب قيمة الراتب الذي يستلمونه وفيما يلي قائمة الزيادة الجديدة: