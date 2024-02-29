يا ولاد لولو اتسرقت.. نزل تردد قناة وناسة الجديد Wanasah 2024 واستمتع بأحلى الأغاني بدون فواصل

زادت عمليات البحث بشكل كبير حول التردد الجديد لقناة وناسة أطفال الجديد التي أخذت شهرة كبيرة في نقلها للعديد من الأفلام الكرتونية، والأغاني الطفولية، والأناشيد الدينية المميزة، حتى أن القناة تقوم بعرض بكل ما هو جديد في عالم الأطفال بدون فواصل إعلانية أو انقطاع، ويمكن استقبالها على الأقمار الصناعية سواء النايل سات والعرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسه الجديد 2024 نايل سات

يمكن بكل سهولة استقبال قناة وناسة أطفال الجديد على القمر الصناعي النايل سات، كما في البيانات التي تتمثل في الأتي: –

القمر الصناعي هو النايل سات.

إضافة إلى أن التردد الخاص بالقناة هو 11470.

معامل الترميز الخاص بالقناة هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ لقناة وناسة يكون 6\5.

استقطاب قناة يكون عمودي.

تردد قناة وناسه 2024 العرب سات

ويسهل القيام بمعرفة التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على عرب سات، وفقًا للمعلومات المتمثلة في التالي:-

القمر الصناعي لقناة وناسة هو عرب سات.

التردد هو 11270.

معامل الترميز هو 27500.

استقطاب قناة وناسة يكون عمودي.

خطوات استقبال قناة وناسة أطفال

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يلي:-

أن يتم التحكم بجهاز الريمود.

الذهاب إلى إعدادات القناة.

ومن ثم يُرجى إدخال التردد الجديد للقناة.

بعد ذلك يتم تحديد القمر الصناعي الخاص بالقناة.

وعليه سيتم استقبال قناة وناسة في النهاية.

محتوى قناة وناسة أطفال 2024 على نايل سات والعرب سات

تنقل قناة وناسة أطفال العديد من الأغاني المميزة التي من بينها “أغنية وينك يا لولو، لولو الشطورة، جزمت لولو اتسرقت، الشرطة القوية، أغنية لولو حبيب البابا، أغنية شو بيقولو الحيوانات”، وغيرها من الأغاني المميزة والمحتوى الكرتوني التي يعشقه ملايين الأطفال.