“أخيرا على قناة النهار“ حقيقة عرض مسلسل رمضان كريم الموسم الثالث رمضان 2024 بطولة الفنان سيد رجب

وفقا لما صرحت عنه بعض المصادر أنه سوف يتم إذاعة الموسم الثالث من مسلسل رمضان كريم في شهر رمضان المبارك لعام 2024، وذلك بعد النجاح الجبار الذي حققه الموسم الأول والثاني منه، ولكن بعد الإعلان عن قائمة مسلسلات رمضان 2024 لم يجد الجمهور مسلسل رمضان كريم الموسم الثالث مما جعل الجميع يتساءل عن السبب، وذلك ماسوف نجيب عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

مسلسل رمضان كريم الموسم الثالث

وفقا لما أعلن عنه المنتج أحمد السبكي أنه بالفعل سوف يتم إطلاق الموسم الثالث من رمضان كريم ولكن من المقرر عرضه في رمضان 2025 وذلك لأنه مازال تحت الإعداد، كما أنه أوضح أن الموسم الجديد سوف يشمل العديد من المفاجآت وسوف يعود شخصيات اعتزلت عن الموسم الثاني.

قصة مسلسل رمضان كريم

تدور أحداث المسلسل حول مجموعة من الأسر التي تعيش في مصر في أجواء رمضانية مابين المسحراتي وصانع الكنافة والأشخاص التي تقوم بموائد رمضان، كما أن المسلسل يعرض العديد من المشاكل التي تواجه الأسر وكيف يتم حلها، وهو يضم طبقات مختلفة من الأسر سواء الغنية أو الفقيرة والمتوسطة، يتخلل المسلسل مشاهد من النفاق والخداع التي تتعرض لها الشخصيات من قبل الأشخاص المفضلة لديهم.

أبطال مسلسل رمضان كريم

المسلسل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز، ويشارك في المسلسل مجموعة مميزة من الممثلين الذين نجحوا في تقديم أدوارهم وهم: