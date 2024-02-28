لأغراض السفر الشخصية.. حجز العملات الأجنبية عبر منصة مصرف ليبيا المركزي 4000 دولار fcms.cbl.gov.ly
بوقت سابق أعلن البنك المركزي الليبي عن توافر منصة خاصة بحجز العملات الأجنبية للمواطنين بالجمهورية، بحيث يتمكنوا من السفر إلى أي بلد أخرى ومعهم عملات أجنبية وذلك للاستخدام الشخصي والسفر لخارج البلاد، وقد تم تحديد مبلغ ما لا يتجاوز طلب المتقدم للمبلغ عليه، ونجد كثيرون يتساءلون عن تفاصيل منصة حجز العملات عبر مصرف ليبيا المركزي 4000 دولار، ونوضح لكم ذلك عبر “البديل” تابعوا معنا.
مصرف ليبيا المركزي 4000 دولار
دشن مصرف ليبيا المركزي منصة إلكترونية تابعة له على شبكة الإنترنت، بحيث تُتيح الفرصة أمام الراغبين بالسفر في الخارج الأموال بعملات أجنبية حسب البلد مقصدهم للسفر، حيث يبدأ الأمر في تسجيل المتقدم لطلبه عبر المنصة، ثم يُحدد قيمة المبلغ الذي يرغب بالحصول عليه وشراؤه من المصرف، ثم يتم تحديد موعد للمواطن لاستلام العملة الأجنبية نظير ما دفعه من دينار ليبي، ويحصل المتقدم على عملة أجنبية لغرض الاستخدام الشخصي إن توافرت به الشروط التالية:
- يحصل على العملة الأجنبية من كان عمره 18 سنة فيما أعلى.
- من له حساب بنكي بنفس العملة الذي يرغب في شرائها، هو فقط من يُقدم له العملة.
- أقصى مبلغ للشراء هو 4000 دولار أمريكي والمعادل لهذا المبلغ بالعملات الأخرى.
- تقديم المتقدم أوراقًا تُثبت أنه مسافر وضرورة حاجته لهذه الأمور.
رابط حجز العملة الأجنبية مصرف ليبيا المركزي 4000 دولار
في بداية شهر فبراير الجاري تم فتح باب التسجيل للمواطنين المسافرين الراغبين في الحصول على عملات أجنبية، وينبغي التسجيل المُسبق لاستلام العملة المطلوبة، وخطوات التسجيل تبعًا للخطوات التالية:
- اتجه في بداية الأمر إلى منصة “حجز العملات الأجنبية على الشبكة”.
- أضف الرقم الوطني الخاص بك ورقم هاتفك، بالإضافة إلى رقم جواز سفرك.
- ستطلب منك المنصة مطابقة رقمك مع بياناتك وإرسال رمز تأكيدي لك مطلوب منك كتابته.
- انقر على “حساب جديد” وأضف رقم “الآيبان البنكي” الخاص بك، على أن يكون بنفس العملة الذي ترغب بالحصول عليها.
- حدد الفرع الذي ترغب باستلام العملة به وقيمة المبلغ وغرضك من التغيير من الدينار للعملة الأخرى.
- وافق على شروط المنصة، والخطوة النهائية هي الضغط على “إرسال طلب الحجز.