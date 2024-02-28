لأغراض السفر الشخصية.. حجز العملات الأجنبية عبر منصة مصرف ليبيا المركزي 4000 دولار fcms.cbl.gov.ly

بوقت سابق أعلن البنك المركزي الليبي عن توافر منصة خاصة بحجز العملات الأجنبية للمواطنين بالجمهورية، بحيث يتمكنوا من السفر إلى أي بلد أخرى ومعهم عملات أجنبية وذلك للاستخدام الشخصي والسفر لخارج البلاد، وقد تم تحديد مبلغ ما لا يتجاوز طلب المتقدم للمبلغ عليه، ونجد كثيرون يتساءلون عن تفاصيل منصة حجز العملات عبر مصرف ليبيا المركزي 4000 دولار، ونوضح لكم ذلك عبر “البديل” تابعوا معنا.

مصرف ليبيا المركزي 4000 دولار

دشن مصرف ليبيا المركزي منصة إلكترونية تابعة له على شبكة الإنترنت، بحيث تُتيح الفرصة أمام الراغبين بالسفر في الخارج الأموال بعملات أجنبية حسب البلد مقصدهم للسفر، حيث يبدأ الأمر في تسجيل المتقدم لطلبه عبر المنصة، ثم يُحدد قيمة المبلغ الذي يرغب بالحصول عليه وشراؤه من المصرف، ثم يتم تحديد موعد للمواطن لاستلام العملة الأجنبية نظير ما دفعه من دينار ليبي، ويحصل المتقدم على عملة أجنبية لغرض الاستخدام الشخصي إن توافرت به الشروط التالية:

يحصل على العملة الأجنبية من كان عمره 18 سنة فيما أعلى.

من له حساب بنكي بنفس العملة الذي يرغب في شرائها، هو فقط من يُقدم له العملة.

أقصى مبلغ للشراء هو 4000 دولار أمريكي والمعادل لهذا المبلغ بالعملات الأخرى.

تقديم المتقدم أوراقًا تُثبت أنه مسافر وضرورة حاجته لهذه الأمور.

رابط حجز العملة الأجنبية مصرف ليبيا المركزي 4000 دولار

في بداية شهر فبراير الجاري تم فتح باب التسجيل للمواطنين المسافرين الراغبين في الحصول على عملات أجنبية، وينبغي التسجيل المُسبق لاستلام العملة المطلوبة، وخطوات التسجيل تبعًا للخطوات التالية: