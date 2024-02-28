تكنولوجيا
“الأفضل في الفئة من سامسونج” اليكم مواصفات موبايل سامسونج a15… أقوي كاميرا هتشوفها..!!
تعتبر شركة سامسونج واحدة من أكبر الشركات المصنعة للهواتف الذكية في العالم، وتقدم مجموعة متنوعة من الهواتف ذات المواصفات العالية والسعر المناسب، ومن بين هذه الهواتف يأتي هاتف Samsung A15 بكاميرا جبارة، ويأتي هاتف Samsung A15 بشاشة عرض كبيرة، مما يجعل تجربة المشاهدة أكثر روعة وضوحا، كما أن الهاتف مصنوع من مواد عالية الجودة تعزز من متانته ويأتي بتصميم مميز وأنيق يجذب الأنظار.
مواصفات الهاتف
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- تزويد الهاتف بشريحتي اتصال من نوع Nano Sim.
- يدعم الاتصال بشبكات 2G، 3G، و 4G.
- تبلغ أبعاد الهاتف 160.1×76.8×8.4 ملم.
- يزن الهاتف حوالي 200 جرام.
- يتميز الهاتف بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.5 إنش.
- الجودة: Full HD.
- الدقة: 1080×2340 بكسل.
- كثافة البكسلات: 396 بكسل في الإنش.
- يتمتع بمعدل تحديث يبلغ 90 هرتز.
- سطوع الشاشة يصل إلى 800 شمعة.
اسعار الهاتف
- بالنسبة لأسعار الهواتف الذكية، فإنها تختلف بين الدول حسب المواصفات المتاحة في مصر، يبلغ سعر الهاتف الذي يحتوي على سعة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت وذا ذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 4 جيجابايت مبلغ 6900 جنيه، أما النسخة ذات سعة 128 جيجابايت ورام بحجم 6 جيجابايت فتبلغ قيمتها 7500 جنيه، وبينما يصل سعر الإصدار الذي يحتوي على سعة تخزين بحجم 256 جيجابايت ورام بحجم 8 جيجابايت إلى 8700 جنيه.
- أما في المملكة العربية السعودية، فتبلغ قيمة الهاتف الذي يحتوي على سعة تخزين داخلية بحجم 128 جيجابايت ورام بحجم 4 جيجابايت حوالي 550 ريال، بينما يتراوح سعر النسخة ذات سعة 256 جيجابايت ورام بحجم 8 جيجابايت حوالي 700 ريال.
- وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، يصل سعر الهاتف الذي يحتوي على سعة تخزين داخلية بحجم 128 جيجابايت ورام بحجم 4 جيجابايت إلى حوالي 550 درهم، أما النسخة التي تحمل سعة 128 جيجابايت ورام بحجم 6 جيجابايت فتبلغ قيمتها حوالي 600 درهم، ويصل سعر الإصدار ذو سعة تخزين بحجم 256 جيجابايت ورام بحجم 8 جيجابايت إلى حوالي 700 درهم.