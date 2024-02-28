“الأفضل في الفئة من سامسونج” اليكم مواصفات موبايل سامسونج a15… أقوي كاميرا هتشوفها..!!

تعتبر شركة سامسونج واحدة من أكبر الشركات المصنعة للهواتف الذكية في العالم، وتقدم مجموعة متنوعة من الهواتف ذات المواصفات العالية والسعر المناسب، ومن بين هذه الهواتف يأتي هاتف Samsung A15 بكاميرا جبارة، ويأتي هاتف Samsung A15 بشاشة عرض كبيرة، مما يجعل تجربة المشاهدة أكثر روعة وضوحا، كما أن الهاتف مصنوع من مواد عالية الجودة تعزز من متانته ويأتي بتصميم مميز وأنيق يجذب الأنظار.

مواصفات الهاتف

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تزويد الهاتف بشريحتي اتصال من نوع Nano Sim.

يدعم الاتصال بشبكات 2G، 3G، و 4G.

تبلغ أبعاد الهاتف 160.1×76.8×8.4 ملم.

يزن الهاتف حوالي 200 جرام.

يتميز الهاتف بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.5 إنش.

الجودة: Full HD.

الدقة: 1080×2340 بكسل.

كثافة البكسلات: 396 بكسل في الإنش.

يتمتع بمعدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

سطوع الشاشة يصل إلى 800 شمعة.

اسعار الهاتف