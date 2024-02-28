“دور على اسمك بسرعة“ رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة البريد المصري 2024 ألف مبروك على الوظيفة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن باب فتح باب التقديم لوظائف البريد المصري، وذلك من أجل الحد من نسبة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب والخريجين، ووفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم بدء الاختبارات من يوم 28 فبراير وتستمر حتى يوم 3 مارس، وبناء على طلبكم سوف نقدم لكم من خلال مقالنا رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة البريد المصري.

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة البريد المصري

يوجد مجموعة من الخطوات اللازم اتباعها من أجل الاستعلام عن النتيجة وهي:

أولا قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبوابة الحكومية للتوظيف. ومنها قم بالدخول على خانة الاستعلام. يتطلب إدخال رقم الطلب الخاص بالمتقدم والرقم القومي. بمجرد النقر على زر استعلام سوف تظهر النتيجة الخاصة بك، وسوف تجد إما أنك مقبول أو المحاولة مرة أخرى، وسوف يتم توضيح موعد الاختبار الخاص بك.

التخصصات المطلوبة في وظائف البريد المصري

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنهم بحاجة إلى التخصصات التالية:

مهندس ميكانيكا سيارات.

مهندس كهرباء.

أخصائي مكتب بريد.

خدمة عملاء.

مهندس تخطيط النقل.

مهندس تشغيل وسائل النقل.

شروط التقديم على وظائف البريد

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل التقديم على الوظائف: