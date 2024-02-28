جدد الآن 𝗺𝗶𝗻𝗵𝗮.𝗮𝗻𝗲𝗺.𝗱𝘇 رابط تجديد منحة البطالة 2024 في الجزائر والشروط اللزمة وطريقة التسجيل

يبحث الكثيرون من الجزائرين عن تجديد منحة البطالة 2024، والتي تقدم لهم من الوكالة الوطنية للتشغيل مساعدة لهم على عدم التكسب وكذلك تيسير وجود فرصة عمل، فالوكالة الوطنية للتشغيل تعد الوسيط بين المستثمرين والعمالة، حيث يقدم العمالة من خلالها فتقوم بتدريبهم وإعطائهم دعم شهري يساعدهم اثناء فترة التأهيل لوجود فرصة عمل مناسبة.

ومن خلال موقع البديل الإخباري نبيتن طريقة تجديد منحة الطالة، وموقع التجديد الذي يمكن للعماله الدخول عليه لتجديد المنحة ومتابعة خِدْمَات الموقع وكذلك متابعة دعم المنحة تجديد منحة البطالة 2024

وسيط منحة البطالة

يعد الوسيط في منحة البطالة هي الوكالة الوطنية للتشغيل والتي تعمل على توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين الجزائريين والعمالة الأجنبية، فيقوم الشخص الذي يريد الحصول على فرصة عمل بالتقديم على الموقع الخاص بالوكالة الوطنية، ثم تقوم الوكالة الوطنية ببحث حالته وإعطاءه التدريب المناسب، ثم تتواصل مع المستثمرين الذين بالطبع يقدمون احتياجهم لوكالة فتوفر فرص العمل للمقدمين لديها.

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موقع تجديد منحة البطالة 2024

يوفر موقع الوكالة الوطنية العديد من الخِدْمَات للمواطنين الجزائرين، حيث يمكن من خلال موقع الوكالة الوطنية للتشغيل عمل الأتي:

التقديم على منحة البطالة. تجديد منحة البطالة. متابعة التأهيل لسوق العمل. متابعة طلب التقديم على المنحة واستحقاقك.

وغير ذلك من الخِدْمَات التي تحصل عليها من خلال موقع الوكالة العامة للتشغيل، كل ما عليك الآن للاستفادة من منحة البطالة هو الدخول على الموقع على الرابط التالي: 𝗺𝗶𝗻𝗵𝗮.𝗮𝗻𝗲𝗺.𝗱𝘇 والتسجيل في المنحة ومتابعة طلبك، كما يتطلب تجديد منحة البطالة كل 6 أشهر لتأكد من التزامك باشتراطات الوكالة الوطنية للتشغيل.