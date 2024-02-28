“تم تبكير الموعد!!”.. متى صرف رواتب المتقاعدين بالعراق 2024 بعد تطبيق الزيادة الجديدة وطريقة الاستعلام عن قيمة الراتب

تصدر متى صرف رواتب المتقاعدين بالعراق 2024 محركات البحث الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة حيث أعلنت وزارة المالية بالعراق عن موعد صرف هذه الرواتب للمتقاعدين من العام 2024، بما في ذلك الزيادة الجديدة التي تبلغ قيمتها 100 ألف دينار عراقي، وقد تمت الموافقة على هذه الزيادة من قبل مجلس الوزراء العراقي بالتعاون مع وزارة المالية، وقد تأتي هذه الزيادة لمواجهة الظروف الاقتصادية العالمية لتوفير حياة أفضل وتخفيف العبء الاقتصادي عن المواطنين.

متى صرف رواتب المتقاعدين بالعراق 2024

يتساءل العديد بالعراق عن متى صرف رواتب المتقاعدين بالعراق 2024 حيث أعلنت وزارة المالية في العراق أنه عادة ما يتم صرف رواتب المتقاعدين في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ولكن في حالة تزامن هذا اليوم مع إجازة رسمية، فإنه يتم تعديل الموعد ليوم قبله أو بعده، وفي هذا الشهر يكون الموعد الرسمي للصرف في يوم إجازة رسمية، لذا تم تعديل الموعد إلى الخميس الموافق 29 فبراير 2024، وأكدت الوزارة على جهودها المستمرة في تيسير عملية إيداع الدعم للمواطنين بدون مشاكل أو عقبات، لضمان حصولهم عليه في الوقت المناسب.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق 2024

بعد أن أوضحنا متى صرف رواتب المتقاعدين بالعراق 2024، نتطرق بعد ذلك إلى خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق 2024، التي منها مايلي:

الولوج إلى موقع وزارة المالية العراقية.

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم ورقم الهوية الساري.

انتقل بعد ذلك إلى قسم الخدمات المتاحة على الموقع.

اختر خدمة “الاستعلام عن رواتب المتقاعدين”.

أدخل جميع البيانات المطلوبة والخاصة بالمواطن.

اضغط على زر “استعلام”.

بعد ذلك، ستظهر لك جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب، بما في ذلك الزيادة الجديدة التي تم اقرارها من قبل الحكومة العراقية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

من خلال السطور السابقة تمت الاجابة على سؤال متى صرف رواتب المتقاعدين بالعراق 2024، حيث من المقرر أن يتم الصرف غدا الخميس بعد اضافة الزيادة المالية الجديدة التي اقرتها وزارة العمل العراقية، وذلك وفقا لعدد من الشروط المعلنة سابقا.