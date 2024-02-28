“بشرة خير” زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024 …. تعرف على الفئات المستحقة

تكثر عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن حقيقة زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024، الذي أصبح حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الآونة الأخيرة، خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم وما بلزمه المنزل من سلع ومواد غذائية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على تفاصيل الخبر وما رد وزارة التموين على هذا الخبر ……

زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024

حيث تصدر خبر 100 جنيه زيادة على بطاقة التموين قوائم بحث جوجل ليلقى اهتمام عدد كبير من المواطنين، خاصة بعد المعاناة الذي يعيشها المواطن المصري بسبب غلاء الأسعار واقتراب موعد شهر رمضان والمستلزمات الكثيرة التي يحتاج إليها المنزل من سلع ومواد غذائية أساسية.

رد وزارة التموين على خبر زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين

ورصدت وزارة التموين والتجارة الداخلية الأخبار المتداولة، وأكدت أنه لا صحة لما يتم تداوله على عدد كبير من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي، وأن الوزارة لم تعلن عن أي اضافات على البطاقات التموينية وأنه في حال الإعلان عن مثل هذه الأخبار سوف يتم نشر القرار على الموقع الرسمي للوزارة.

كما صرح الدكتور” علي المصيلحي” وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن الوزارة تسعى على ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتناسب مع المواطنين خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في الآونة الأخيرة، مشيراً خلال نهاية حديثه أنه في حال الإعلان عن مثل هذه القرارات سوف يكون هناك فئات أولى بالرعاية وهي: