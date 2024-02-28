“يبختك لو من نصيبك” حقيقة زيادة التموين 100 جنيه في شهر مارس البيت هيتملي تموين

حقيقة زيادة التموين 100 جنيه في شهر مارس

مع كثرة تساؤلات المواطنين عن حقيقة زيادة التموين 100 جنيه قام المتحدث الرسمي لوزارة التموين السيد أحمد كمال بالرد قائلا أنه لا توجد أي قرارات بالزيادة حتى الآن، وأن هذا القرار ليس من اختصاص الوزارة بل لابد أن يصدر من مجلس الوزراء بعد بحث الموازنة العامة لوزارة التموين والتي تبلغ 127 مليار جنيه في العام.

موعد صرف التموين شهر مارس

سيتم صرف تموين شهر مارس في أول أيام الشهر الموافق يوم الجمعة، وذلك بدون زيادة التموين 100 جنيه كما أشاع البعض، ويمكن للمستفيدين التوجه الى أي منفذ من منافذ المجمعات الاستهلاكية في أي وقت على مدار اليوم من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءً.