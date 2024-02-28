أخبار مصر

“يبختك لو من نصيبك” حقيقة زيادة التموين 100 جنيه في شهر مارس البيت هيتملي تموين

Mahmoudمنذ 18 دقيقة
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زيادة التموين 100 جنيه
زيادة التموين 100 جنيه

سلع التموين ستصرف في شهر مارس الجاري بنفس أسعار الأشهر السابقة دون زيادة أو نقصان، وتصرف هذه السلع على حسب عدد أفراد البطاقة، وكل بطاقة لها حد أقصى في السلع المصروفة، وفيما يلي أسعار أبرز السلع التموينية :

  • كيلو الأرز : 12.60 جنيه.
  • كيلو السكر : 12.60 جنيه.
  • زجاجة الزيت 800 مللي : 30 جنيه.
  • كيلو الدقيق : 18 جنيه.
  • باكو شاي 40 جرام : 5 جنيه.
  • كيس مكرونة 400 جرام : 6.5 جنيه.
  • صلصلة 400 جرام : 8 جنيه.
  • برطمان مربى 350 جرام : 16 جنيه.
  • تونة مفتتة 140 جرام : 18 جنيه.
  • زجاجة خل 900 مللي : 5 جنيه.
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Mahmoudمنذ 18 دقيقة
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