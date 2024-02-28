“يبختك لو من نصيبك” حقيقة زيادة التموين 100 جنيه في شهر مارس البيت هيتملي تموين
حقيقة زيادة التموين 100 جنيه في شهر مارس
مع كثرة تساؤلات المواطنين عن حقيقة زيادة التموين 100 جنيه قام المتحدث الرسمي لوزارة التموين السيد أحمد كمال بالرد قائلا أنه لا توجد أي قرارات بالزيادة حتى الآن، وأن هذا القرار ليس من اختصاص الوزارة بل لابد أن يصدر من مجلس الوزراء بعد بحث الموازنة العامة لوزارة التموين والتي تبلغ 127 مليار جنيه في العام.
موعد صرف التموين شهر مارس
سيتم صرف تموين شهر مارس في أول أيام الشهر الموافق يوم الجمعة، وذلك بدون زيادة التموين 100 جنيه كما أشاع البعض، ويمكن للمستفيدين التوجه الى أي منفذ من منافذ المجمعات الاستهلاكية في أي وقت على مدار اليوم من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءً.
أسعار سلع التموين لشهر مارس 2024
سلع التموين ستصرف في شهر مارس الجاري بنفس أسعار الأشهر السابقة دون زيادة أو نقصان، وتصرف هذه السلع على حسب عدد أفراد البطاقة، وكل بطاقة لها حد أقصى في السلع المصروفة، وفيما يلي أسعار أبرز السلع التموينية :
- كيلو الأرز : 12.60 جنيه.
- كيلو السكر : 12.60 جنيه.
- زجاجة الزيت 800 مللي : 30 جنيه.
- كيلو الدقيق : 18 جنيه.
- باكو شاي 40 جرام : 5 جنيه.
- كيس مكرونة 400 جرام : 6.5 جنيه.
- صلصلة 400 جرام : 8 جنيه.
- برطمان مربى 350 جرام : 16 جنيه.
- تونة مفتتة 140 جرام : 18 جنيه.
- زجاجة خل 900 مللي : 5 جنيه.