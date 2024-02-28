اغاني طول اليوم .. اضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 على النايل سات والعرب سات بجودة hd

تُعَد قناة طيور الجنة بيبي واحدة من أهم القنوات الفضائية التي تنقل الأغاني والأناشيد التعليمية للأطفال، ويمكن للمشاهدين الاستمتاع بمحتوى متنوع وحصري دون الحاجة لدفع أي رسوم، مما يجعلها وجهة مثالية للأسر العربية التي تسعى لتوفير تجارب تعليمية ممتعة لأطفالها.

قناة طيور الجنة بيبي

بفضل توفير محتوى تعليمي وترفيهي مميز، تسهم قناة طيور الجنة بيبي في بناء قاعدة تعليمية قوية للأطفال، يعتبر هذا الدور الهام جزءًا من الجهود المبذولة لتعزيز التعليم المبتكر والممتع في المنطقة، تُعتبر الأغاني والأناشيد المقدمة عبر قناة طيور الجنة بيبي مصدرًا ممتازًا للترفيه الآمن والمفيد للأطفال، ويمكن للأهالي الاطمئنان إلى جودة المحتوى وملاءمته للفئة العمرية الصغيرة دون الحاجة إلى القلق بشأن المحتوى غير المناسب.

تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 النايل سات

في العصر الحالي، يقدم الآن قنوات طيور الجنة بيبي باقة متنوعة من الأغاني والأناشيد المثيرة والمسلية لصغار الأطفال العرب، حيث تُقدم مجموعة من الألحان الجذابة التي أسرت قلوب الملايين من المشاهدين والمعجبين في العالم العربي.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات:

تردد القناة: 11274.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات:

تردد القناة: 11310.

القمر الصناعي: عرب سات.

استقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

باقة قنوات طيور الجنة تُعد واحدة من أبرز الباقات التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال وأولياء الأمور، وتقدم تجربة ترفيهية مميزة تساهم في تنمية المهارات الأساسية للأطفال في حياتهم اليومية.