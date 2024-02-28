انفراد أحمد العوضي بالبطولة لأول مرة… تحقيق فيلم الاسكندراني نجاح كبير على شبك التذاكر

جاء العوضى بتصريح قوي إلى بعض من المواقع وقال انه من الاعمال التي اعجب بها وهي من روايات للراحل أسامه أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف وتمنيت النجاج لانفرادي بأول بطولة في السينما ومن خلال مقالنا سنتعرف على تحقيق فيلم الاسكندراني نجاح كبير على شبك التذاكر.

قصه فيلم الاسكندراني

يعد الفيلم من ضمن الافلام المثيرة وهو من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ومن بطوله أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد كبير من الفنانين الاخرين وهو من انتاج أحمد عفيفى، ومنتج فنى صبرى السماك وتدورأحداث الفيلم في مدينة الإسكندرية ويتعرض احمد العوضي لعدد من صراعات مع والده، ويبدء في التفكير بالسفر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته مع صديقه زكى الذى يجسد دوره عصام السقا، ولكن هناك عدد من الازمات التي يتعرض لها ويدور في اطار اجتماعى مشوق و الأكشن والاثارة القوية.

ايردادات فيلم الإسكندراني

فقد حصل الفيلم على اعجاب الكثير وحقق فيلم الإسكندراني إيرادات والتي وصلت قيمتها 89,672 جنيها وقد حصل على المركز الرابع ليصل اجمالي ايراداته الي 27,648,728 جنية ويشارك في هذا العمل الناجح الفنان أحمد العوضي مع اشتراكه عدد من الفنانين وهم زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبد الله، إنتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، القصة للكاتب البارع الراحل أسامة أنور عكاشةومن المتوقع نجاحه في كافة الدول العربية.