قائمة مسلسلات رمضان الكويتية 2024 🌜 “باقة من أجمل الأعمال”

الدراما الكويتية على مدار سنوات عديدة تألقت و أصبح لها جمهور واسع لا يقتصر فقط على دول الخليج العربي بل أصبح لها جمهور أيضًا فى الدول العربية الأخرى، في شهر رمضان من كل عام ينتظر العديد من محبي الدراما الكويتية ليعرفوا الجديد الذي سيتم تقديمه فى هذا العام، وما هي المسلسلات الكويتية لرمضان لعام 2024.

قائمة مسلسلات رمضان كويتية لعام 2024

تمتاز المسلسلات الكويتية بالتنوع والاختلاف سواء من ناحية القصص أو محتوى المسلسلات، ويتوقع فى هذا العام أن تحقق المسلسلات ضجة واسعة في الخليج والدول العربية وإليكم قائمة بأبرز المسلسلات الرمضانية الكويتية:

مسلسل زوجة واحدة لا تكفي

تدور قصة هذا المسلسل حول حياة ممرضة كويتية تدعي ” هند ” تعيش حياة مستقرة على جميع المستويات ولكن فجأة تتعرض لحادث كبير يغير مجرى حياتها لتواجه العديد من الصعوبات مع تصاعد في الأحداث في إطار درامي.

مسلسل يس عبد الملك

تدور قصة هذا المسلسل في إطار اجتماعي مشوق عن ” بيت الحمولة ” ويحدث داخل هذا البيت الكثير من الأسرار.

مسلسل الفرج بعد الشدة

حيث تدور أحداث هذا المسلسل في إطار درامي تاريخي.

مسلسل منت رايق

تدور أحداث المسلسل حول مناقشة المشكلات الحياتية في الكويت.

مسلسل قلم رصاص

تدور فكرة المسلسل حول مناقشة الأزمات التي يواجهها الأزمات.

مسلسل بعد غيابك عني

يناقش هذا المسلسل قضايا العنف الأسري.

مسلسل بيت العنكبوت

من أبرز مسلسلات الدراما التاريخية التراثية.

مسلسل سحيلة بنت عديم أم الخلاجين

تنتمي قصة هذا المسلسل إلى التراث الشعبي الكويتي.

مسلسل غالية البقمية

يحاكي هذا المسلسل قصة الأميرة السعودية التي قادت المقاومة العسكرية ضد العثمانيين.

مسلسل مرضي و دحام

هذا المسلسل ينتمي إلى فئة المسلسلات الكوميدية.

موعد عرض مسلسلات رمضان كويتية 2024

من المقرر أن يتم عرض جميع مسلسلات رمضان كويتية لعام 2024، 1 رمضان الموافق 11 مارس 2024