فرصة أخيرة لطلاب الثانوية العامة! وزارة التعليم تمد فترة التسجيل أسبوعًا!

تعد امتحانات الثانوية العامة من أهم المحطات في حياة الطلاب، حيث تمثل البوابة التي يمر بها لدخول عالم الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، وفي ضوء أهمية هذه الامتحانات، تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر بجد واجتهاد لضمان سير العملية التعليمية تتم بسلاسة ويسر للطلاب، وهذا ما يظهر جليا في قرارها بتمديد فترة التسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة لعام 2024.

الجهود المبذولة من وزارة التعليم

منذ فتح باب التسجيل في 14 يناير الماضي، شهدت وزارة التعليم استجابة كبيرة من قبل الطلاب، حيث بلغ عدد المسجلين إلكترونيا أكثر من 600 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة.

ولكن تفهما للظروف القائمة ورغبة في إتاحة الفرصة للجميع، قررت الوزارة تمديد فترة التسجيل لمدة أسبوع إضافي، بهدف منح الفرصة للطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الموعد السابق.

ومع اقتراب نهاية فترة التسجيل الممددة، تعمل المدارس بجدية على مراجعة استمارات طلاب الثانوية العامة وتجميعها، مع التأكد من دقة البيانات واكتمالها قبل إرسالها إلى الكنترولات الخاصة بالامتحانات.

وتأتي هذه الجهود في إطار سعي الوزارة لتوفير بيئة مثالية لتأمين الامتحانات، حتى تتحقق العدالة والشفافية في التعليم.

تسهيلات إضافية

بالإضافة إلى تمديد فترة التسجيل، قررت وزارة التعليم عدم إلزام الطلاب بتقديم شهادات ميلاد حديثة، بل يمكنهم الاكتفاء بأي شهادة ميلاد رقم قومي واضحة البيانات.

وهذه الخطوة تأتي في إطار التسهيلات التي تقدمها الوزارة للطلاب وأولياء أمورهم، بهدف تخفيف العبء المالي والإجرائي عنهم.

تحضيرات لعملية الامتحان

مع اكتمال فترة التسجيل وانتهاء مهلة التقديم، تتجه الأنظار الآن نحو الكنترولات الخاصة بالامتحانات.

حيث ستقوم هذه الكنترولات بإعداد أرقام جلوس الطلاب وتوزيعهم على اللجان، بما يضمن تنظيم وسير الامتحانات بكفاءة وفعالية.

وتؤكد الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي محاولة للتحويل غير قانونية، لضمان سير الامتحانات بشكل نزيه ومنصف لجميع الطلاب.

مواصفات ورقة الامتحان

وأكدت الوزارة استمرارية مواصفات الامتحانات مثل الأعوام السابقة.

حيث ستكون ورقة الأسئلة تحتوي على نسبة ٣٠ في المائة من الأسئلة البسيطة و التي تناسب المستويات البسيطة.

وسبعين في المية أسئلة تناسب المستويات المتوسطة وأكدت أيضا أن الأسئلة ستندرج من الأصعب والأسهل حسب كل مادة وطبيعتها.

الأسئلة الاختيارية ستكون بنسبة خمسة وثمانين في المية من ورقة الامتحان والمقالية بنسبة ١٥ في المية.

في الختام، تبقى الوزارة ملتزمة بتقديم امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 بكفاءة وجودة عالية، مع الحرص على توفير بيئة عادلة للجميع، وتأمل الوزارة أن يكون هذا العام محطة ناجحة في مسيرة التعليم لكل طالب وطالبة، وتعزز من مكانة مصر كمحور تعليمي متميز في المنطقة.