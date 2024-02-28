لا تفوت فرصة مشاهدة قناة أجيال على ترددها الجديد 2024!

قناة أجيال هي قناة سعودية تهدف إلى تقديم برامج كرتون مخصصة للأطفال والفئات العمرية المختلفة، تسعى القناة من خلال برامجها إلى ترسيخ القيم والمبادئ السليمة في أذهان الأطفال، وتعزيز وتكوين جيل واعي ومثقف، يُفضل من قبل أولياء الأمور مشاهدة الأطفال لها في أوقات فراغهم للاستفادة من البرامج التي تُقدمها القناة، مؤخرًا قررت قناة أجيال تغيير تردد البث لتحسين الجودة وتوسيع نطاق البث وارتفعت معدلات البحث عن تردد القناة الجديد، في مقالنا اليوم سنتعرف على تردد قناة أجيال لعام 2024.

تردد قناة أجيال

نشأت القناة منذ زمن، وتسعى دائمًا نحو النجاح بفضل تقنيات البث الرائعة التي تقدمها، كذلك البرامج المميزة التي تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتثقيفهم يمكن بسهولة تنزيل تردد القناة الجديد إلى الرسيفر من خلال بعض الخطوات البسيطة:

اختيار القمر الصناعي: نايل سات.

في خانة التردد اكتب التردد الجديد: 12149.

في خانة معدل الترميز: 27500.

تعيين الاستقطاب على: عمودي.

اختيار معامل تصحيح الخطأ على: ⅚.

جودة القناة: HD.

كيفية تنزيل قناة أجيال على الرسيفر

اختيار قائمة الإعدادات باستخدام جهاز الريموت.

من قائمة الإعدادات، البحث عن الخيارات.

اختيار خيار التركيب اليدوي.

اختيار القمر الصناعي وملء البيانات مثل التردد ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ وغيرها.

بعد الانتهاء من ملء البيانات، الضغط على زر “موافق” أو “حفظ” على جهاز الرسيفر لتنزيل القناة.

مميزات قناة أجيال