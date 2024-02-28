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خلاص ياعم قربت تصرف.. موعد صرف مرتبات مارس 2024 بالزيادة الجديدة 50 % بعد رفع الحد الادني للاجور
يعتني كثير من الأشخاص بمصر بالتعرف على موعد صرف مرتبات مارس 2024 وهذا مع قرب شهر رمضان الكريم، إذ إنهم يرغبون في معرفة ما إن كان سيكون هناك تبكير لصرف هذه المرتبات أم أنه سيتم صرفها في موعدها الرسمي، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم التفاصيل.
موعد صرف مرتبات مارس 2024
بينت وزارة المالية فيما يخص موعد صرف مرتبات مارس 2024 أنه سيتم صرفها في الموعد الرسمي المتعلق بها، ولن يكون هناك تبكير للصرف كما يقول العديد من المواطنين، فسوف يتم الصرف في اليوم الذي يكون موافق الحادي والعشرون من مارس 2024 وكما ذكرنا فيما سبق أنه ليس هناك نيه لتبكير الصرف قبل حلول شهر رمضان الكريم، ومن المعروف أن هناك زيادة بتلك المرتبات وتكون نسبتها 15%.
جدول المرتبات بعد زيادة أجور العاملين
أوضحت وزارة المالية جميع ما يخص جدول مرتبات العاملين عقب الزيادة والتي تكون كما يلي:
- الوظيفية الممتازة مرتبها يكون حوالي 12.200 جنيه مصري.
- كما أن الدرجة العالية مرتبها يكون حوالي 10200 جنيه مصري.
- هذا بجانب أن درجة المدير العام مرتبها يكون حوالي 9200 جنيه مصري.
- كذلك الدرجة الأولى مرتبها يكون حوالي 8200 جنيه مصري.
- كما أن الدرجة الثانية مرتبها يكون حوالي 8000 جنيه مصري.
- كذلك أن الدرجة الثالثة مرتبها يكون حوالي 7500 جنيه مصري.
- بالإضافة إلى أن الدرجة الرابعة مرتبها يكون حوالي 7000 جنيه مصري.
- كما أن الدرجة الخامسة مرتبها يكون حوالي 6500 جنيه مصري.
- هذا بجانب أن الدرجة السادسة مرتبها يكون ما يقرب حوالي 6000 جنيه مصري.