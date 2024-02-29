شاهد بجودة hd.. مسلسل طائر الرفراف الحلقة 60 عبر موقع قصة عشق والقنوات الناقلة 2024

يقوم الأشخاص في هذا الوقت الجاري بالتساؤل عن الموعد الذي سيتم فيه عرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة 60، إذ أن هذا المسلسل يعد من المسلسلات التي حازت على نسب مشاهدات كبيرة جدًا، وهذا يعود إلى الأحداث التي يشتمل عليها المثيرة، كذلك أنه يتم البحث عن تردد القناة التي تمتلك حق بث هذا المسلسل، لذا ففيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم موعد عرض المسلسل والقنوات الناقلة وكذلك التردد المتعلق بها لتتمكنوا من تنزيله ومتابعة المسلسل.

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 60

عدد كبير من الجمهور يتساءل عن موعد عرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة 60، إذ إن هذا مسلسل يكون من المسلسلات التركية المميزة التي يرتفع البحث عليها تجدر الإشارة بأن هذا المسلسل يتم عرضه في يوم الجمعة أسبوعيًا وذلك على قناة ستار تي في التركية، ومن المفترض أن تكون بداية تلك الحلقة في الساعة 8:00 مساء على حسب توقيت تركيا، كذلك أنه من الممكن أن يتم مشاهدة هذا المسلسل على موقع قصة عشق باليوم نفسه، كذلك أنه يتم عرض مسلسل في الساعة 12:00 مساء مترجمة للعربية.

تردد قناة ستار تي في التركية

مسلسل طائر الرفراف من المسلسلات التي بصورة دائمة يزداد البحث عليها لأنه من أبرز وأهم المسلسلات التركية التي تذاع على قناة ستار تي في، لذا يعتني متابعي هذا المسلسل بمعرفة تردد تلك القناة، وفيما يلي تردد هذه القناة:

التردد 10922.

معدل الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

القمر الصناعي نايل سات.

الجودة: اتش دي.

مسلسل طائر الرفراف يمتاز بأنه مزيج ما بين الإيقاع السريع والمزج بين الفانتازيا والاجتماعية الواقعية، حيث أنه بذلك يعمل على توفير قدر كبير من التشويق للمشاهد، كما أنه يحتوي علي العديد من الأحداث الدرامية المختلطة بين الإثارة والتشويق وهذه الأشياء سبب في جعله مميز وأدت إلي إقبال جماهيري من قبل المتابعين لمشاهدته، وينتمي المسلسل إلي نوعية المسلسلات التركية الرومانسية، ومع اقتراب موعد الحلقة 60 فهناك تزايد في عمليات البحث عبر جوجل ومواقع التواصل الأخرى.