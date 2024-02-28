لا تفوتوا متعة مشاهدة برامج الأطفال على MBC3! اضبطوا التردد الجديد 2024 الآن!

قناة MBC3 هي واحدة ضمن سلسلة من قنوات MBC وتهتم بتقديم برامج للأطفال، وتعد القناة من القنوات المفضلة لدى الأطفال بسبب البرامج الممتعة التي تقدمها القناة، لا تقتصر فئة متابعي القناة MBC على الأطفال فقط، بل هناك العديد من المتابعين من فئات عمرية مختلفة، القناة مشهورة في الوطن العربي والشرق الأوسط وقررت القناة مؤخرًا تحديث تردد القناة لتحسين الجودة وتقوية البث، فزادت معدلات البحث عن التردد الجديد لقناة MBC3.

تردد قناة MBC3 2024

قناة MBC3 تعتبر واحدة من القنوات المفضلة لدى الأطفال والعائلات بسبب البرامج المميزة التي تقدمها. عملت القناة على تحسين جودة البث من خلال تحديث التردد وتوسيع نطاق بث القناة ليتمتع بها الجميع، ويمكن تنزيل القناة بسهولة من خلال خطوات بسيطة.

أولاً نقوم باختيار القمر الصناعي نايل سات

في خانة التردد نقوم بكتابة تردد القناة الحديث: 11938.

في خانة تعيين الترميز نقوم بكتابة: 27500.

نقوم بتعيين الاستقطاب: عمودي.

نقوم بتعيين معامل تصحيح الخطا: ¾.

نختار جودة البث : HD.

تردد قناة MBC3 عرب سات 2024

نقوم باختيار القمر الصناعي عرب سات

في خانة التردد نقوم بكتابة التردد: 12399.

معدل ترميز القناة: 27500.

نعين الاستقطاب على: عمودي.

ومعامل تصحيح الخطأ للقناة تأكد انه: ¾.

نختار جودة بث القناة: HD.

مميزات قناة MBC3