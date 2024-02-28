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هترجع ترخص تاني … انتهاء ازمة ارتفاع أسعار السجائر في مصر 2024 في السوق
يبحث البعض عن أسعارها فقد إعلان شركة فيليب موريس مصر عن انه تم زيادة الاسعار خلال فترة زمنية قصيرة ويرغب عدد كبير بالتعرف على حقيقية رجوعها لاسعارها القديمة حيث اصبحت من السلع الضرورية ومن خلال مقالنا سنتعرف على أسعار السجائر في مصر 2024 في السوق.
أسعار السجائر في مصر 2024 في السوق
تم التصريح من قبل رئيس شعبة الدخان والسجائر عن انه سيتم ارتفاع أسعار السجائر، حيث انه سيتم زيادتها بقيمة 11 جنيها في أسعار منتجاتها. ولم يشهد التاريخ ذلك الارتفاع من قبل فقد كان يتم زيادة سعرها من مبلغ 5 إلأى 6 جنيه.
يتم المطالبة من كافة التجار البيع بالسعر المعلن عنه حتى الا يسبب ضرر لهم وانه تم الاخذ بنظام الشفافية كاملة على عبوات المنتجات عبر رموز الاستجابة السريعة “QR code”. ويطلب القيام بتعزيز العملية التجارية.
أسعار السجائر الجديدة للعلامات التجارية الأجنبية
يتم اختلاف السعر حسب نوع العلبه ومن ضمن الاسعار المعلن عنها وهي:
- فقد وصل سعر الميريت بمبلغ 85 جنيها.
- أما عن سعر مارلبورو Marlboro ووصل إلى مبلغ 79 جنيها.
- حيث وصل مارلبوروكرافت وصل سعر العبوة 69 جنيهًا.
- L&M: سعر العبوة 59 جنيهًا.
- HEETS Selections سعر العبوة 64 جنيها وهذا ما تم الاعلان عنه.
- HEETS Dimensions ووصل سعر العبوة 64 جنيها.
- TERESA والذي يبلغ سعر العبوة 64 جنيهًا.
- حيث انه تم أعلنت الشركة الشرقية عن تحديثات في قائمة الأسعار الخاصة بها وارتفعت أسعار السجائر المحلية ويتم بيع علبة بوكس عبوة 10 سجائر بمبلغ 20 جنيها، ويوجد تغيرات كبيرة في سوق التبغ .