“pdf دور على اسمك”.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي في عموم المحافظات العراقية

يترقب العديد من المواطنين الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، ويجدر بنا الإشارة إلى أن الوزارة تقوم بعملية فحص دقيقة لكافة طلبات التقديم من أجل ضمان صرف الرعاية للأشخاص المستحقين فقط، وذلك بعد التحقق من استيفاؤهم للشروط المستحقة وضمان توجيه الرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، ولهذا سوف نوضح أبرز المعلومات الحديثة عن هذه الأسماء إلى جانب ذكر خطوات الاستعلام عنها.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

وضعت الحكومة العراقية برنامجا للرعاية الاجتماعية من أجل مساعدة الفئات الأكثر احتياجا للدعم، ومن المتوقع أنه سيتم الإعلان عن كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 قريبًا من خلال رابط منصة مظلتي الإلكترونية التابعة لوزارة العمل، والتي ستمكن المتقدمين من التحقق من مدى أهليتهم للاستحقاق، والجدير بالذكر أن منصة “مظلتي” تقدم مجموعة من الخدمات الإلكترونية الهامة للمواطنين، ومنها تحديث عنوان السكن واستمارة التسجيل في الرعاية الاجتماعية، ولم يتم الإعلان حتى وقتنا الحالي عن الأسماء المستفيدة من الدفعة السابعة، ومن المتوقع أن تعلن الوزارة عن هذه الأسماء، ومن المتوقع أن تبدأ عملية الصرف في غضون يومين قبل بدء شهر رمضان.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكن لكافة المواطنين الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة مظلتي.

ابحث عن قسم الخدمات الالكترونية واختره.

حدد بعد ذلك برنامج هيئة الرعاية الاجتماعية من القائمة المتاحة.

انقر بعد ذلك على خيار اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

أدخل بعد ذلك رقم الوجبة التي تريد في الاستعلام عنها.

ادخل بعد ذلك اسم المحافظة التي تقيم فيها المتقدم.

اكتب جميع بياناتك بشكل صحيح، بدءاً من رقم الهوية الوطنية.

انقر بعد ذلك على كلمة “استعلام”.

وستبدو لك كشوف PDF تحتوي على أسماء المشمولين والمقبولين للحصول على راتب الرعاية.

ويمكنك تنزيل الكشوف على جهازك بالنقر على كلمة “تنزيل”.

من خلال هذه الخطوات يمكنك الحصول على أسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية بسهولة وسرعة.

يمكنك استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وتحميل الكشوف الخاصة بها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك لتستعلم بعدها عن اسمك بسهولة، وذلك بعد أن يتم اعتماد اسماء المقبولين من قبل السيد الوزير قريبا.