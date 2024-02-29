أخبار مصر

عبى محفظتك قبل الشهر الكريم.. موعد صرف المعاشات شهر مارس وخطوات الاستعلام بعد الزيادة الجديدة 15%

Mahmoudمنذ 10 ساعات
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موعد صرف المعاشات شهر مارس
موعد صرف المعاشات شهر مارس
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Mahmoudمنذ 10 ساعات
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