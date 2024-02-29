عبى محفظتك قبل الشهر الكريم.. موعد صرف المعاشات شهر مارس وخطوات الاستعلام بعد الزيادة الجديدة 15%

موعد صرف المعاشات شهر مارس، شهر رمضان المبارك سيوافق يوم 11 مارس وفقا للحسابات الفلكية، لذا سيكون أغلب الموظفين والمتقاعدين أصحاب المعاشات في انتظار رواتب شهر مارس بفارغ الصبر لتلبية احتياجاتهم المختلفة خلال هذا الشهر الكريم، وبعدما تردد بعض الأنباء عن تبكير صرف المعاشات سنستعرض لكم في هذا المقال الموعد المقرر لصرف معاشات شهر مارس وفقا لتصريحات المسئولين.

موعد صرف المعاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

بعد القرار الأخير الصادر من رئيس الجمهورية بزيادة معاشات شهر مارس بنسبة 15% بدلا من الزيادة الدورية التي كان مقرر صرفها في شهر يوليو، وذلك لدعم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها قطاع كبير من الشعب، ومن المقرر صرف المعاشات بداية من 1 مارس وحتى 6 مارس حسب الشريحة، حيث أن المعاشات التي تتراوح قيمتها بين 1000 و 2000 جنيه سيتم صرفها يوم 1 و 2 مارس، والمعاشات ما بين 2000 و 3000 جنيه ستصرف يومي 3 و 4 مارس، ومن يحصل على معاش أكثر من 3000 جنيه يمكنه صرف المعاش يومي 5 و 6 مارس.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر مارس 2024

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إمكانية الاستعلام عن المعاشات الكترونيا عبر الموقع الرسمي للهيئة، ومن ثم يمكن للمستعلم معرفة تفاصيل المعاش وموعد ومكان الصرف والزيادة المقررة وغيرها من التفاصيل، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن موعد صرف المعاشات شهر مارس :