“عمل تاريخي جديد”.. موعد عرض مسلسل السلطان محمد الفاتح Mehmed Fetihler والقنوات الناقلة له

تم الإعلان من قبل التلفزيون التركي عن قدوم عرض عمل فني تاريخي جديد سيعود فيه النجم المرموق “سيركان تشاي أوغلو” إلى جمهوره عبر مسلسل السلطان محمد الفاتح Mehmed Fetihler 2024، والذي سيُعرض خلاله حياة هذا السلطان العثماني ما خاضه من حروب وصراعات عديدة انتهت بفتح إسطنبول، وهذا ما اعتدنا عليه من الدراما التركية التي دوما ما تزيل الستار وتكشف عن قصص قادة الدولة، بذلك تمكنت من جذب أعداد كبيرة من المشاهدين في مختلف الدول.

قصة مسلسل السلطان محمد الفاتح

يحكى المسلسل قصة وفاة “الأمير علاء الدين”، وتولي نجله الأمير محمد الفاتح الحكم، وهو يعتبر سابع سلاطين الدولة العثمانية، والذي كان له إنجازات واضحة في توسيع حدود الدولة، كما يُظهر المسلسل حلم “السلطان محمد الفاتح” في فتح القسطنطينية والقضاء على الروم، وتأتي الأحداث متسلسلة شيقة وجذابة للمشاهدين.

موعد عرض مسلسل السلطان محمد الفاتح

تم عرض أولى حلقات “مسلسل السلطان محمد الفاتح” يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024، ومن المقرر أن يتم عرض حلقة كل أسبوع في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة وإسطنبول، والساعة 7:00 مساء بتوقيت جمهورية مصر، وسيتم العرض على شاشة قناة TRT1.

بينما ستعرضه “قناة الفجر الجزائرية” بداية من يوم الأحد الموافق 3 مارس 2024، وذلك في الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت جمهورية مصر.

القتوات الناقلة لمسلسل محمد الفاتح

تترقب الجماهير العريضة بشغف كبير العرض الأول لمسلسل محمد الفاتح، الذي يروي قصة السلطان العثماني الشهير بفتح إسطنبول، حيث سيتم بث هذا العمل الدرامي التاريخي المميز عبر مجموعة من القنوات الناقلة التي تحرص دومًا على تقديم أفضل الأعمال الفنية لجمهورها، ومن أهم القنوات:

تردد قناة TRT1 التركية

يمكن لمستخدمي القمرين الصناعيين النايل سات وعرب سات مشاهدة حلقات وأحداث المسلسل على القناة، وتنزيلها يتم عبر استخدام الإحداثيات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11042.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: عمودي

ويمكن متابعة “مسلسل السلطان محمد الفاتح” من خلال القمر الصناعي عرب سات من خلال هذا التردد:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد والاستقطاب: 12073 (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة الفجر الجزائرية

مع بداية شهر مارس يمكنك متابعة حلقات المسلسل بالتسلسل على قناة “الفجر الجزائرية” على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي

كذلك يمكن مشاهدة المسلسل على القمر الصناعي عرب سات على قناة “الفجر الجزائرية” بكل سهولة من خلال التردد التالي:

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي

أبطال مسلسل محمد الفاتح

يؤدي “سيركان تشاي أوغلو” دور السلطان محمد، بينما يجسد “سليم بيرقدار” شخصية كاندارلي، “فكرت كوشكان” يظهر في دور كاتب العدل، و”توبا أونسال” تتقمص دور السيدة مارا، “سنان البيرق” يلعب دور زغانوس باشا، و”كنان كوبان” يتألق في دور مالكوكوغلو بالي بك، “إسيلا أوموت” تظهر في دور إيليني.