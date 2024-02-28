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طرح أكثر من 200 وظيفة الآن … وظائف مصلحة الشهر العقاري 2024 والتخصصات

يس عليمنذ يوم واحد
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يبحث الكثير عن وظائف مصلحة الشهر العقاري حيث انه يتم التقدم إلى الوظائف والتخصصات التي أعلنت عنها مصلحة الشهر العقاري الكثير  من الاشخاص ولكنهم لابد ن توافر بهم ما الشروط الخاصة بهذه الوظائف ومن خلال مقالنا سنتعرف على وظائف مصلحة الشهر العقاري 2024 والتخصصات.

شروط وظائف الشهر العقاري

يحب على جميع الأشخاص المتقدمين الالتزام بالشروط ومنها:

  • أن يكون الشخص المتقدم خبره في المجال المتقدم له.
  • كما انه يجب أن يكون الشخص المتقدم حاصل على مؤهل عالي أو متوسط.
  • يشترط أن يكون الشخص المتقدم تم ادائه الخدمة العسكرية
  • يجب على الشخص المتقدم الجدية في إدارة الحاسب الآلي
  • يكون الشخص المتقدم للحصول على وظيفية حسن السلوك والسمعة الطيبة.
  • ما هي اهم الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في مصلحة الشهر العقاري
  • توجد الأوراق والمستندات التي لابد من ان يقدم هذه المستندات لمعرفتها ومن ضمن هذه الاوراق:
  • لابد من احضار ثلاث صور شخصية خاصة بالشخص المتقدم
  • يتم القيام بإحضار صورة من شهادة الميلاد كمبيوتر
  • إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي
  • تقديم صورة من شهادة التخرج.
  • لابد من أن يقدم صورة من إتمام الخدمة العسكرية أو الإعفاء من الخدمة العسكرية.
  • شهادة الخبرة في الوظائف التي تم التقدم لها.

التقدم إلى وظائف مصلحة الشهر العقاري 2024

يمكننا التقديم على وظائف الشهر العقاري ويتم من خلال اتباع التالي:

  • يتم الذهاب إلى الصحفة الرسمية لمصلحة الشهر العقاري.
  • اضغط على زر تسجيل الدخول.
  • كتابة جميع بياناتك في الخانة المخصصة لهم.
  • التأكد ومراجعة البيانات الذي أدخلتها.
  • يتم رفع جميع المستندات والأوراق المطلوبة.
  • اضغط على ارسال الطلب وسوف يتم تقديم الطلب.
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يس عليمنذ يوم واحد
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