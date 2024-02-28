طرح أكثر من 200 وظيفة الآن … وظائف مصلحة الشهر العقاري 2024 والتخصصات

يبحث الكثير عن وظائف مصلحة الشهر العقاري حيث انه يتم التقدم إلى الوظائف والتخصصات التي أعلنت عنها مصلحة الشهر العقاري الكثير من الاشخاص ولكنهم لابد ن توافر بهم ما الشروط الخاصة بهذه الوظائف ومن خلال مقالنا سنتعرف على وظائف مصلحة الشهر العقاري 2024 والتخصصات.

شروط وظائف الشهر العقاري

يحب على جميع الأشخاص المتقدمين الالتزام بالشروط ومنها:

أن يكون الشخص المتقدم خبره في المجال المتقدم له.

كما انه يجب أن يكون الشخص المتقدم حاصل على مؤهل عالي أو متوسط.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم تم ادائه الخدمة العسكرية

يجب على الشخص المتقدم الجدية في إدارة الحاسب الآلي

يكون الشخص المتقدم للحصول على وظيفية حسن السلوك والسمعة الطيبة.

ما هي اهم الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في مصلحة الشهر العقاري

توجد الأوراق والمستندات التي لابد من ان يقدم هذه المستندات لمعرفتها ومن ضمن هذه الاوراق:

لابد من احضار ثلاث صور شخصية خاصة بالشخص المتقدم

يتم القيام بإحضار صورة من شهادة الميلاد كمبيوتر

إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي

تقديم صورة من شهادة التخرج.

لابد من أن يقدم صورة من إتمام الخدمة العسكرية أو الإعفاء من الخدمة العسكرية.

شهادة الخبرة في الوظائف التي تم التقدم لها.

التقدم إلى وظائف مصلحة الشهر العقاري 2024

يمكننا التقديم على وظائف الشهر العقاري ويتم من خلال اتباع التالي: