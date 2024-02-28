متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور لشهر مارس 2024 وكم راتب الضمان الاجتماعي الجديد

يعد الضمان الاجتماعي المطور أهم برامج الدعم في المملكة العربية السُّعُودية لذلك تجد الكثيرون يتساءلون عن متي ينزل الضمان الاجتماعي المطور، وهذا لأهمية البرنامَج، حيث يراعي ويساعد الفئة الأشد احتياجًا من مواطني المملكة، وقد حدد الضمان المطور هذه الفئة بناء على شروط ومعايير وصعت من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي من أهدافها تحقيق رؤية المملكة للتنمية المستدامة.

ومن خلال موقع البديل الإخباري نتعرف معًا على موعد الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر وراتب الضمان وحقيقة تقديم موعد الضمان.

متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور؟

أنشأ الضمان الاجتماعي المطور من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مساعدة للفئات الفقيرة في المجتمع، حيث تكون هذه المساعدة على هيئة دعم مالي يصرف شهريًا حددته الوزارة الموارد البشرية في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، كما يمكن لجميع المستفيدين الدخول على منصة الضمان لمتابعة أهلية الاستحقاق وموعد صرف راب الضمان عبر الرابط التالي: 𝗵𝗿𝘀𝗱.𝗴𝗼𝘃.𝘀𝗮.

راتب الضمان الاجتماعي الجديد

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية راتب الضمان الاجتماعي المطور لرب الأسرة 110 ريال سعودي، وللفرد المستقل 550 ريال سعودي، يستحقه من استوفي شروط الضمان المطور التي حددتها وزارة الموارد البشرية، والتي تشارك في تحقيق رؤية المملكة وتساعد هذه الفئة على المشاركة فيها أيضا.

تقديم موعد صرف الضمان الاجتماعي

بينا أن موعد الضمان المطور حدد بأول يوم في الشهر الميلادي ولكن قد يتغير هذا الموعد إذا صادف اليوم الأول من الشهر الميلادي عطلة أو إجازة رسمية فيتم تغير الموعد بتقديم أو تأخير يوم واحد، وحيث أن اليوم الاول لشهر ماس 2024 يصادف يوم الجمعة فإن موعد الضمان المطور سيكون في يوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024.