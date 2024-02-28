” معارض أهلا رمضان ” … اماكن معرض اهلا رمضان في البحر الأحمر للتخفيضات تصل إلى 30 %

قد تم الاعلان عن افتتاح معرض أهلا رمضان في محافظة البحر الأحمر والكثير من المحافظات ويتوايد البحث عبر محركات البحث عن اماكن المعارض وانها من ضمن ما قام به الرئيس حتى يتمكن كافة المواطنين من الاستفادة منها وشراء السلع الأساسية من خلال مقالنا سنتعرف على اماكن معرض اهلا رمضان.

اماكن معرض اهلا رمضان بالبحر الأحمر

يتم القيام بعمل تخفيضات في معرض اهلا رمضان والتي تتراوح ما بين 25 الى 30% على السلع الأساسية، والتي تم افتتاحها في كل من:

حي شمال بالغردقة وفي حي وسط.

افتتاح معرض رمضان في مدينة الخير.

معرض يوجد في مدينة راس غازي في محافظة البحر الأحمر.

وتم افتتاح معرض في مدينة سفاجا

اسعار السلع في معرض اهلا رمضان

يتم الحرص من قبل الحكومة على بيع سلع والتي يتم بيعها بأسعار رخيصة في معرض اهلا رمضان ويتم الحصول على تخفيض والذي تصل إلى 30% في جميع المحافظات فقد بدأ العديد من المواطنين بسرعة الاقبال على المعارض من اول يوم في افتتاحها حتى يتم شراء كافة ما يحتاجونه من سلع ومن ضمن الاسعار: