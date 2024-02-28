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” معارض أهلا رمضان ” … اماكن معرض اهلا رمضان في البحر الأحمر للتخفيضات تصل إلى 30 %
قد تم الاعلان عن افتتاح معرض أهلا رمضان في محافظة البحر الأحمر والكثير من المحافظات ويتوايد البحث عبر محركات البحث عن اماكن المعارض وانها من ضمن ما قام به الرئيس حتى يتمكن كافة المواطنين من الاستفادة منها وشراء السلع الأساسية من خلال مقالنا سنتعرف على اماكن معرض اهلا رمضان.
اماكن معرض اهلا رمضان بالبحر الأحمر
يتم القيام بعمل تخفيضات في معرض اهلا رمضان والتي تتراوح ما بين 25 الى 30% على السلع الأساسية، والتي تم افتتاحها في كل من:
- حي شمال بالغردقة وفي حي وسط.
- افتتاح معرض رمضان في مدينة الخير.
- معرض يوجد في مدينة راس غازي في محافظة البحر الأحمر.
- وتم افتتاح معرض في مدينة سفاجا
اسعار السلع في معرض اهلا رمضان
يتم الحرص من قبل الحكومة على بيع سلع والتي يتم بيعها بأسعار رخيصة في معرض اهلا رمضان ويتم الحصول على تخفيض والذي تصل إلى 30% في جميع المحافظات فقد بدأ العديد من المواطنين بسرعة الاقبال على المعارض من اول يوم في افتتاحها حتى يتم شراء كافة ما يحتاجونه من سلع ومن ضمن الاسعار:
- الزيت من 45 جنيه والذي يصل إلى 400 جنيه على حسب الوزن والصنف.
- تباع اللحوم تبدأ من 220 جنيه للكيلو الواحد
- كما انه يتم بيع الدواجن تبدأ من 105 جنيه.
- أسعار السكر 27 جنيه للكيلو الواحد ويوجد كمية غير محدودة.
- اما عن الأرز تبدأ من 20 جنيه إلى 25 جنيه للارز السائب وعلى حسب نوع الاسر.
- السمنة تبدا من 75 جنيه حتى 180 جنيه حسب الوزن والصنف والنوع.
- أالدقيق تبدأ من 23 جنيه إلى 26 جنيه.
- يوجد سكر سائد ومعبأ بحجم كيلو و900 جرام.