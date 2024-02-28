“من حقك تعرف” موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة

يبحث عدد كبير من أصحاب المعاشات عن موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات مارس 2024، والتي تسعى الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية على صرفها للمواطنين بـ 15% الزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع الشهر الجاري، حيث تسعى الحكومة المصرية على توفير الدعم الكافي وحياة كريمة لعدد كبير من الأسر المصرية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب غلاء أسعار السلع والمواد الغذائية.

موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والذي سوف يكون في الموافق الجمعة 1 مارس 2024، على أن يتم صرفها بالزيادة الجديدة التى أوصى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 15% على أن يتم صرفها لحوالي ما يقرب من 13 مليون مواطن مصري من أصحاب المعاشات لتصل إجمالي الزيادة حوالي 74 مليار جنيه.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تسعى دائماً على تعزيز دعم المواطن المصري وتوفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة وذلك من خلال الزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الرغم من الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد.

أماكن صرف العلاوات الخمسة مارس 2024

كما صرح مصدر مسؤول بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن المواطن المستفيد من المعاش يمكنه صرف مستحقاته من خلال العديد من الأماكن تيسيراً على عدد كبير من أصحاب المعاشات ، وهي: