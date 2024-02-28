“أحجز الآن”.. طريقة التسجيل في باقات الحج 1445 والخدمات المقدمة

كشفت وزارة الحج والعمرة عن تفاصيل التسجيل في باقات الحج 1445هـ/2024م، مشيرةً إلى أن التسجيل للحج يتم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة أو من خلال التطبيق الإلكتروني نسك، المتاح على الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، للمستفيدين الذين تنطبق عليهم الشروط المحددة مسبقًا، وأكدت الوزارة أن الأولوية في الحج ستُعطى للأشخاص الذين لم يؤدوا فريضة الحج من قبل، كذلك، سيكون بإمكان المتقدمين اختيار الباقة التي تناسبهم بالإضافة إلى وسيلة النقل المتوفرة والمناسبة لهم.

طريقة التسجيل في باقات الحج 1445

باتت الإجراءات الإدارية الخاصة بالتسجيل في باقات الحج 1445 أسهل وأكثر مرونة بفضل التطورات التكنولوجية الرقمية، خصوصًا فيما يتعلق بالتسجيل لموسم الحج وحجز التصاريح، فوفرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية طريقة سلسة وموثوقة للتسجيل الإلكتروني لباقات الحج للعام 1445هـ. إليكم الخطوات للاستفادة من هذه الخدمة:

زوروا الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة.

ابدأوا بإنشاء حجز جديد لتبدأوا عملية التسجيل.

وافقوا على الشروط والأحكام الخاصة بالحج.

استعرضوا الباقات المتوفرة بتمعن، مع الانتباه لتفاصيل كل باقة لاختيار ما يناسبكم.

لتسجيل المرافقين، يتوجب إدخال بياناتهم سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.

إمكانية إضافة محرم من الأقارب المسموح بهم كالزوج، الأخ، الابن، أو الأب.

أدخلوا معلومات الدفع وتفاصيل الحساب البنكي لتسهيل الدفع.

اختاروا طريقة الدفع، سواء كانت دفع القيمة كاملة دفعة واحدة أو عبر تقسيط.

بعد إكمال الخطوات، يتبقى فقط انتظار تأكيد الحجز واستلام رسالة نصية تحمل رقم الحجز وتفاصيله.

أسعار باقات الحج 1445

كشفت “وزارة الحج والعمرة” بالمملكة العربية السعودية عن تكلفة باقات الحج لعام 1445هـ، والتي مصممة لتناسب احتياجات وميزانيات مختلفة، وتقدم عدة خيارات تضمن خدمات شاملة لتوفير تجربة حج سهلة ومريحة، فيما يلي جدول يوضح أسعار باقات الحج:

الباقة السعر الباقة الأولى 5,274 ريال سعودي الباقة الثانية 5,792 ريال سعودي الباقة الثالثة 6,215 ريال سعودي الباقة الرابعة 3,235 ريال سعودي

ما هي خدمات الحج والعمرة المقدمة؟

تحرص المملكة العربية السعودية على توفير خدمات استثنائية لزوار بيت الله الحرام خلال موسمي الحج والعمرة، نقدم لك بعض من هذه الخدمات المتاحة:

تحديث الطرق، توسيع خدمات النقل، تحسين الإقامة والمرافق الصحية لضمان تجربة عبادة مريحة وآمنة.

تُقام مراكز مخصصة في نقاط الوصول لاستقبال الحجاج والمعتمرين، مع تقديم كل الدعم والمعلومات اللازمة.

تُولى المساجد والمنشآت الدينية اهتمام خاص لتسهيل أداء العبادات بكل يسر وسهولة.

يتم تقديم برامج توجيهية بإشراف علماء ومشايخ لإرشاد الحجاج والمعتمرين إلى الطريقة الصحيحة لأداء المناسك.

توفير تطبيقات ذكية تساعد في تنظيم رحلات الحج والعمرة، إلى جانب تقديم كافة المعلومات والخدمات المطلوبة بكفاءة، لتسهيل عملية تخطيط وتنظيم الزيارات.

كيف يتم سداد قيمة الحجز لأداء مناسك الحج والعمرة؟

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إمكانية تسديد قيمة الحجز لمناسك الحج والعمرة عبر الإنترنت باستخدام نظام سداد، مشيرة إلى أن آخر موعد لتسديد الدفعة الثانية هو العشرين من رمضان، والدفعة الثالثة يجب أن تسدد بحلول العشرين من شوال كأقصى تقدير.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد الأول من رمضان، لن يكون ممكناً اختيار خيار السداد الجزئي. كما أوضحت الوزارة أن الحجز يعتبر اتفاقية بين المتقدم والمنشأة المقدمة لخدمات الحج وفقاً للباقة التي يختارها.