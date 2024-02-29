تكنولوجيا

سعر ومواصفات هاتف samsung s24 ultra وأهم مميزاته الجبارة

دليل شامل عن مواصفات ومميزات وسعر هاتف samsung s24 ultra

rabab ahmedمنذ يومين
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هاتف samsung s24 ultra
هاتف samsung s24 ultra

أطلقت شركة سامسونج هاتفها الجديد Samsung S24 Ultra، الذي يجسد تجسيدًا للابتكار بفضل مجموعة واسعة من المواصفات والمزايا التي يحملها، يبرز هذا الجهاز بفضل معالجه الفائق القدرة الذي يمكنه من تشغيل أحدث وأثقل الألعاب بسلاسة، إلى جانب توافره بتشكيلة غنية من الألوان التي تناسب أذواق المستخدمين المختلفة، يتفرد أيضًا بقدرته على التقاط صور بجودة احترافية عبر كاميراته المتطورة، بالإضافة إلى عدة مواصفات أخرى تعزز من تجربة المستخدم، في هذا المقال، ندعوكم لاستكشاف كل ما يتعلق بمواصفات، مزايا، وأسعار هاتف samsung s24 ultra.

مواصفات هاتف samsung s24 ultra

يُعد هاتف samsung s24 ultra آخر إضافات سلسلة الهواتف الذكية الرائدة من سامسونج، حيث يجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي، ويأتي هذا الجهاز مزودًا بمواصفات متقدمة تشمل:

المواصفاتالتفاصيل
الشبكات“يدعم الجيل الثاني (2G) والجيل الثالث (3G) والجيل الرابع (4G) والجيل الخامس (5G)”
الشرائح“يدعم شريحتي اتصال من نوع Nano Sim”
NFCمدعوم
الأبعاد والوزن“79×162.3×8.6 ملم، والوزن 233 جرام”
مقاومة الماء والغبارمقاوم للماء والغبار بشهادة IP68 (تحت الماء حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة)
قلم S Penمتوفر مع الهاتف، يتم وضعه داخل جسم الهاتف ويتم استخراجه بتأخير 2.8 ملي ثانية
الموادظهر من الزجاج محمي بـ Gorilla Glass Armor وإطار من التيتانيوم
الشاشة– Dynamic LTPO AMOLED 2X – مسطحة تماماً – 6.8 إنش – دقة 1440×3088 بكسل
الذاكرة الداخلية والرام“256 جيجا بايت UFS 4.0 مع 12 جيجا بايت رام – 512 جيجا بايت UFS 4.0 مع 12 جيجا بايت رام – 1 تيرا بايت UFS 4.0 مع 12 جيجا بايت رام”
المعالج والرسوميات“معالج Snapdragon 8 Gen 3 بتقنية 4 نانو مع معالج رسومي Adreno 750”
الكاميرا الأماميةدقة 12 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.2
الكاميرا الخلفيةالرئيسية: “200 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/1.7، OIS – Periscope: 50 ميجا بكسل، OIS، زوم بصري 5X، زوم رقمي 100X”
تصوير الفيديو“8K بمعدل 24 و30 إطار في الثانية – 4K بمعدل 30 و60 و120 إطار في الثانية – FHD بمعدل 30 و60 و240 إطار في الثانية – HD بمعدل 960 إطار في الثانية”
الميكروفون الثانوييدعم عزل “الضوضاء والضجيج”
الاتصالات اللاسلكية“Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e/7 tri-band, Wi-Fi Direct – Bluetooth 5.3 مع A2DP, LE”
الموقع الجغرافيدعم “GPS مع GLONASS, BDS, GALILEO”
وسائل الأمان“مستشعر بصمة مدمج بالشاشة بتقنية Ultrasonic – Face Unlock – مستشعرات الأمان الأخرى”
الصوتستيريو
المستشعراتالتسارع، القرب، الجيروسكوب، البوصلة، الضغط الجوي
Samsung DeXمدعوم
Bixbyمدعوم
منفذ USB“Type C” مع دعم OTG
البطارية“5000 مللي أمبير “مع شحن سريع 45 واط، شحن لاسلكي 15 واط، شحن لاسلكي عكسي 4.5 واط
نظام التشغيل“Android 14” مع One UI 6.1
الألوانتيتانيوم الأسود، تيتانيوم الرمادي، تيتانيوم البنفسجي، تيتانيوم الأصفر

مميزات هاتف سامسونج s24 الترا

  • هاتف سامسونج S24 ألترا يزخر بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 عالي الدقة بتقنية 4 نانومتر، مما يضمن أفضل أداء في فئة هواتف أندرويد لعام 2024.
  • يفتخر الجهاز بشاشته الضخمة 6.8 بوصة التي تستحوذ على معظم الواجهة الأمامية، مخلفة فقط مساحة صغيرة لثقب الكاميرا الأمامية في الأعلى.
  • بشاشته Dynamic AMOLED 2X الفائقة بدقة +2K ودعمها لتقنيات LTPO، +HDR10، وقدرتها على الوصول لسطوع يصل إلى 2600 شمعة، يقدم الهاتف تجربة مشاهدة متميزة.
  • يدعم هاتف samsung s24 ultra معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، مع إمكانية التعديل التلقائي لهذا المعدل عبر تقنية LTPO للحد من استهلاك الطاقة.
  • مجهز بأربع كاميرات خلفية بدقات 200، 50، 10، و12 ميجابكسل توفر إمكانيات تصويرية متقدمة، مثل التركيز التلقائي بالليزر، التقريب البصري حتى 5x والرقمي حتى 100x، وتقنية التثبيت البصري OIS، بالإضافة إلى تسجيل الفيديو بدقة 8K.
  • تضم كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل تدعم الأوتو فوكس وتصوير الفيديو بدقة 4K، مما يعزز تجربة السيلفي ومكالمات الفيديو.
  • مصمم ليكون مقاومًا للماء والغبار بمعيار IP68، يمكنه الغوص تحت الماء لمدة 30 دقيقة عند عمق 1.5 متر.
  • يتميز بمستشعر بصمة مدمج في الشاشة، ويأتي بإطار من التيتانيوم وظهر من الزجاج المتين (غوريلا جلاس Armor).
  • يوفر هاتف samsung s24 ultra ذاكرة رام سعة 12 جيجابايت من نوع LPDDR5x، مع خيارات تخزين داخلي تشمل 256، 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.
مميزات هاتف سامسونج s24 الترا
مميزات هاتف سامسونج s24 الترا

أسعار هاتف سامسونج s24 ألترا

يبحث الكثير حول أسعار هاتف galaxy s 24 ultra في عدد من الدول العربية، سنوضح لكم أسعار هاتف samsung s24 ultra في الجدول التالي:

الموقعالنسخةالسعر
الخارج256 جيجا$1300
مصر256 جيجا66,000 جنية
مصر512 جيجا73,000 جنية
السعودية512 جيجا5400 ريال
الإمارات512 جيجا5100 درهم
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rabab ahmedمنذ يومين
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