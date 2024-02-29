سعر ومواصفات هاتف samsung s24 ultra وأهم مميزاته الجبارة

أطلقت شركة سامسونج هاتفها الجديد Samsung S24 Ultra، الذي يجسد تجسيدًا للابتكار بفضل مجموعة واسعة من المواصفات والمزايا التي يحملها، يبرز هذا الجهاز بفضل معالجه الفائق القدرة الذي يمكنه من تشغيل أحدث وأثقل الألعاب بسلاسة، إلى جانب توافره بتشكيلة غنية من الألوان التي تناسب أذواق المستخدمين المختلفة، يتفرد أيضًا بقدرته على التقاط صور بجودة احترافية عبر كاميراته المتطورة، بالإضافة إلى عدة مواصفات أخرى تعزز من تجربة المستخدم، في هذا المقال، ندعوكم لاستكشاف كل ما يتعلق بمواصفات، مزايا، وأسعار هاتف samsung s24 ultra.

مواصفات هاتف samsung s24 ultra

يُعد هاتف samsung s24 ultra آخر إضافات سلسلة الهواتف الذكية الرائدة من سامسونج، حيث يجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي، ويأتي هذا الجهاز مزودًا بمواصفات متقدمة تشمل: