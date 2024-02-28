من هنا بالخطوات: الاستعلام عن تكافل وكرامة  2024 مع الرابط

سنتعرف معًا على خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024، فلقد أتاحت مؤسسة تكافل وكرامة العامة التي تعد واحدة من أبرز المؤسسات المُقدمة للدعم المادي للمواطنين للنهوض بمستوى معيشتهم خدمة الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي، وذلك بهدف التيسير مُستحقيه القيام بكافة الإجراءات المطلوبة من البيت توفيرًا للوقت والجهد اللازمين في التوجه للمقرات الحكومية.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024

يمكنك الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة إلكترونيًا باتباع التعليمات اليسيرة التالية:

قم بالولوج إلى منصة تكافل وكرامة الرسمية من هنا.

قم بتدوين “رقمك القومي”.

اضغط على زر “استعلام”.

سوف يظهر لك على في الحال كافة البيانات التي تتعلق بأسماء الأشخاص الجدد المستفيدين من المعاش، ومن هنا يمكنك البحث عن اسمك ضمن أسماء الكشف.

الشروط المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة.

الشروط المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

ولكي تتمكن من الحصول على راتب تكافل وكرامة، عليك استيفاء مجموعة من الشروط المحددة، والتي وُضعت من قبل إدارة المؤسسة، والتي جاءت على هذا النحو:

من اللازم أن انطباق مواصفات الأفراد محدودي الدخل أو على الأقل قليلي الدخل على مُستحقي للدعم، وذلك وفق المواصفات التي فُرضت من قبل إدارة المؤسسة.

يلزم عدم تقاضي المستفيد دخل شهري ثابت أو معاش ثابت تابع للتأمينات.

لابد من مراعاة شرط عدم السفر خارج حدود الدولة، قبل القبول في هذا البرنامج أو بعده.

لا يجوز امتلاك أي مشروع خاص أو مجرد شراكة فقط، سواء كان ذلك مسجل أو غير مسجل شرط أساسي للتقديم والقبول.

يُمنع من التقديم من تتعدى مصروفات أبنائه المدرسية 3 آلاف جنيه مصري، هذا بالنسبة لكل طفل ولكل عام.

هذا وقد أوضحنا الطريقة الصحيحة للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة والشروط المطلوبة للتقديم، ونختم بالتنويه بضرورة اتباع التعليمات بشكل دقيق.