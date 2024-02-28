سجل وخد 100 دينار takaful.naf.gov.jo.. رابط التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية 2024 + الشروط المطلوبة

التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية

للحصول على المكرمة الملكية الأردنية على المستحق اولا التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية عبر الانترنت واتباع الخطوات المطلوبة، وسنستعرض لكم فيما يلي طريقة التسجيل بالخطوات :

الدخول الى موقع تكافل الحكومي الرسمي من خلال الضغط على هذا الرابط.

تسجيل الدخول عبر إدخال الرقم القومي وكلمة المرور.

الضغط على خدمة “التسجيل في المكرمة الملكية”.

تعبئة نموذج الطلب وإدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.

بعد التحقق من صحة المعلومات المدخلة اضغط على “تقديم الطلب”.

سيتم مراجعة طلبك من قبل الجهات المختصة ثم البت فيه والرد عليك بالموافقة أو رفض الطلب.

شروط الحصول على المكرمة الملكية الأردنية

توجد بعض الشروط التي وضعتها الجهات المنوطة بصرف الدعم الاجتماعي من أجل التأكد من استحقاق المتقدمين للدعم من عدمه، وأي شخص لا تنطبق عليه جميع تلك الشروط يتم رفض طلبه حتى بعد التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية ولا يمكنه الحصول على مبلغ المائة دينار المقرر صرفه مع حلول الشهر الكريم، وفيما يلي أبرز الشروط المطلوبة :