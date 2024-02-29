استعلم الان.. رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيره 2024 بالعراق جميع المحافظات عبر منصة مظلتي

يزداد البحث خلال الفترة الحالية عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيره 2024، فهي إحدى المنح المالية التي تقدمها الحكومة العراقية إلى كافة الأسر التي تستحق الحصول على المنحة مقابل توافر عدة شروط، حيث يتقدم إليها عدد كبير من الأسر داخل الدولة إلا أن الجهة المسؤولة تعتمد على تلك الشروط لاختيار المستحق من تلك الأسر، ويتم الإعلان عنها من خلال موقع مظلتي، ومن خلال مقالنا نقدم لك طريقة الاستعلام وشروط الاستحقاق بشكل مفصل.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيره 2024

قامت الحكومة العراقية بتسهيل عملية البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيره 2024، حيث يتم ذلك من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي التابع إلى منصة مظلتي التي يتوفر عليها كافة الخدمات الحكومية التي يتم تقديمها إلى الشعب العراقي، وتكون طريقة الاستعلام كما يلي:

قم بالولوج على موقع منصة مظلتي في البداية من هنا.

يتم الضغط على زر نتائج الرعاية الاجتماعية.

قم باختيار رقم الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.

اكتب كافة البيانات الشخصية التي تتعلق بالمتقدم.

اضغط على زر تحميل الكشوفات.

عند تحميل الكشف قم بالبحث عن اسمك في أيقونة البحث.

شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية بالعراق

قامت الحكومة العراقية بوضع بعض الشروط التي يتم الأخذ بها حتى يتم الحصول على تلك الخدمة، والتي تكون كما يلي:

يلزم أن يكون المتقدم إحدى المواطنين العراقيين.

يقيم بالدولة العراقية بشكل دائم.

لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام عند التقديم ولا يزيد عن عمر 60 عامًا في حال كان رجلاً.

أما المرأة لا يقل عمرها عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عامًا.

لا يقل عدد أفراد الأسرة المتقدمة عن أربعة أفراد.

عدم الحصول على إحدى المنح المتاحة داخل الدولة.

من هم الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية