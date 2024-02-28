“عموم المحافظات”اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيره 2024 …وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيره 2024،خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وتوفير الدعم الكافي للمواطنين الغير قادرين على شراء ما يلزمهم من سلع ومواد غذائية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية …..

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيره 2024

حيث أعلنت وزارة العمل عن تخصيص رابط الكتروني للاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيره 2024، تيسيراً على عدد كبير من المواطنين المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية الذي يعد من أشهر البرامج التي تقدمها الحكومة العراقية للمواطنين من محدودي الدخل ومن ليس لهم دخل شهري ثابت، وإليكم خطوات الإستعلام …..

زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الإجتماعية من هنا .

ثم اختر “برنامج الرعاية الإجتماعية”.

اختر الوجبة المراد الاطلاع عليها.

بعد ذلك اضغط على تحميل الكشوفات.

انتظر ليتم الإنتهاء من تحميل الكشوفات .

ثم ابحث عن اسم المواطن المراد الاستعلام عنه.

إذا وجدت اسم المواطن يرجى الإطلاع على تاريخ الميلاد.

أما في حالة أنك لم تجد اسم المواطن يرجى متابعة الكشوفات الأخرى.

ما هي شروط التسجيل في برنامج الرعاية الإجتماعية

وأعلنت وزارة العمل العراقية عن عدة شروط يجب أو تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية وهي: