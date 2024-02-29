“وزراة الماليه”… موعد صرف رواتب المتقاعدين فى العراق شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

يبحث جميع المتقاعدين داخل العراق عن موعد صرف رواتب المتقاعدين فى العراق شهر مارس 2024 لذلك قامت وزارة المالية داخل الدولة بالكشف عنه مباشرة، فمن المعروف أن الدولة قامت بالاعلان عن صرف زيادة مالية تصل إلى مائة ألف دينار عراقي لأصحاب تلك الرواتب بداية من الشهر القادم لذلك ازداد البحث من موعد صرفه، لذلك في حال كنت تريد التعرف عليه عليك متابعة مقالنا وسوف تجد إجابة لكل تساؤلاتك بشكل مفصل.

موعد صرف رواتب المتقاعدين فى العراق شهر مارس 2024

يهتم جميع المتقاعدين العراقيين خلال الفترة الحالية بالتعرف على موعد صرف رواتب المتقاعدين فى العراق شهر مارس 2024، حيث يعرف أن هذا يكون خلال اليوم الأول من الشهر الميلادي، إلا أن هذا الشهر يكون بداية من يوم الجمعة لذلك يتم تقديمه إلى يوم الخميس 29 من الشهر الجاري، ويتم الاستعلام عن المعاش كما يلي:

ادخل إلى موقع وزارة المالية داخل العراق بشكل مباشر من هذا الرابط.

اضغط على زر تسجيل الدخول على الرابط.

انقر على زر الخدمات الإلكترونية المتاحة داخل الموقع.

اختر منها الاستعلام عن الرواتب الخاصة بالمتقاعدين.

اكتب البيانات الخاصة بالمتقاعد الذي تريد الاستعلام عنه.

اضغط على زر الإستعلام وسوف يكون أمامك كافة التفاصيل.

شروط الحصول على زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق

يتساءل البعض أيضًا عن الشروط التي يتوجب أن تتوافر لكي يحصل المتقاعد على قيمة الزيادة الجديدة والتي تصل إلى مائة ألف دينار عراقي، وتكون كما يلي:

يجب أن يحمل المتقاعد الجنسية العراقية.

يلزم أيضًا ألا يقل عمره عن الستين عامًا في حال كان رجلاً.

أما المرأة فلا يقل عمرها عن الخمسة والخمسين عامًا.

يقل راتبه عن المليون دينار عراقي.

يقيم بالدولة بشكل كامل.

المستندات المطلوبة لصرف رواتب المتقاعدين

يجب تجهيز بعض المستندات المطلوبة للحصول على رواتب المتقاعدين واهمها: