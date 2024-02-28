أخبار الفن
مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150 مترجمه ديلي موشن dailymotion
مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150 مترجمه
مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150 مترجمه، المسلسل التركي قيامة عثمان الذي يقوم ببطولته النجم المحبوب بوراك أوزجيفيت يحقق كل أسبوع نسب مشاهدة عالية في تركيا تجعله ضمن قائمة المسلسلات الأكثر نجاحا لمدة خمس مواسم متتالية، حيث عرضت أول حلقة من المسلسل في 20 نوفمبر من العام 2019، ولم يقتصر نجاح المسلسل على تركيا فقط، بل استطاع أيضا جذب قطاع كبير من الجمهور العربي.
مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150 مترجمه
شهدت الحلقة 150 من مسلسل قيامة عثمان العديد من الأحداث الشيقة والتي ينتظرها المتابعين بعد عرض اعلانات الحلقة ومقتطفات منها على مدار الاسبوع الماضي، حيث قام عمران بإرسال محاربي عثمات في صناديق على أنها الضريبة التي اتفق عليها عثمان مع الحكام الأخرين، كما تكتب هوليفيرا رسالة الى أورهان لتخبره فيها عن مدى عشقها له ورغبتها في أن ينتشلها من المكان الذي تعيش به والذي هو بالنسبة لها كالجحيم ولكن الرسالة ستقع في أيدي خالتها التي سترغب بتمزيق الرسالة ولكن تيكين يمنعها لكي يتصرفا بذكاء ويحققا استفادة منها عن طريق ارسالها الى أورهان واستدراجه الى القلعة أو التجسس على عثمان والإيقاع به، ولمتابعة أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150 مترجمه يمكنكم مشاهدتها الآن على موقع ديلي موشن.
القنوات التي تعرض مسلسل قيامة عثمان
يعرض مسلسل قيامة عثمان مساء يوم الأربعاء على قناة atv التركية، وبعدها بساعات يتم ترجمتها على عدد من المواقع العربية، كما تقوم قناة الفجر الجزائرية بعرض الحلقات الجديدة من المسلسل حصريا على الشاشات الفضائية يوم الخميس، ويمكنكم من خلالها مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150 مترجمه، وفيما يلي تردد قناة الفجر وإعدادات الضبط :
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 12034
- الاستقطاب : أفقي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4