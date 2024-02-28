مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150 مترجمه ديلي موشن dailymotion

شهدت الحلقة 150 من مسلسل قيامة عثمان العديد من الأحداث الشيقة والتي ينتظرها المتابعين بعد عرض اعلانات الحلقة ومقتطفات منها على مدار الاسبوع الماضي، حيث قام عمران بإرسال محاربي عثمات في صناديق على أنها الضريبة التي اتفق عليها عثمان مع الحكام الأخرين، كما تكتب هوليفيرا رسالة الى أورهان لتخبره فيها عن مدى عشقها له ورغبتها في أن ينتشلها من المكان الذي تعيش به والذي هو بالنسبة لها كالجحيم ولكن الرسالة ستقع في أيدي خالتها التي سترغب بتمزيق الرسالة ولكن تيكين يمنعها لكي يتصرفا بذكاء ويحققا استفادة منها عن طريق ارسالها الى أورهان واستدراجه الى القلعة أو التجسس على عثمان والإيقاع به، ولمتابعة أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 150 مترجمه يمكنكم مشاهدتها الآن على موقع ديلي موشن.