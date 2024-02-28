نزل pdf اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة من منصة مظلتي 𝙨𝙥𝙖.𝙜𝙤𝙫.𝙞𝙦

يمكنك الاطلاع على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو منصة مظلتي، تعد الوجبة الجديدة من وجبات الرعاية الاجتماعية محل بحث الكثيرون من المواطنين في العراق، حيث تصرف هذه الوجبات للفئات الأشد احتياجًا، وقد تم صرف اكثر من وجبة قبل ذلك والوزارة الآن بصدد صرف الوجبة السابعة.

ومن خلال موقع البديل الإخباري نتعرف سويا على أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وطريقة متابع نزول الوجبة وصرف الدعم.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يتم تحديد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بناء على شروط ومعايير تم وضعها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من أجل تحديد الفئة الأشد احتياجًا، حيث تستهدف الرعاية الاجتماعية المواطن العراقي المقيم في العراق بشكل دائم، والذي يعاني من الفقر وضيق الحال أو من زوي الاحتياجات الخاصة الذي ليس له القدرة على التكسب، فمثل هذه الفئات هي التي يشملها الدعم المقدم من الرعاية.

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

تحرص وزارة العمل ووزيرها “د.أحمد الأسدي” على تفعيل دور الوزارة في كل الجوانب التي تخدم المجتمع والمواطنين، لذلك تسعى في وضع قوانين تراعي الفئات التي لا تستطع العيش من ضيق الحال وشدة الفقر، والذين ليس لهم دخل من قبل الدولة ولا يستطيعون العمل.

فقد قامت الوزارة بعمل برامج الرعاية الاجتماعية التي من خلالها تقوم بدعم هذه الفئات، فمن كان في مثل هذه الصفات يتقدم إلى منصة مظلتي عبر الرابط التالي: 𝙨𝙥𝙖.𝙜𝙤𝙫.𝙞𝙦 ويقدم على الانضمام للبرامج الرعاية الاجتماعية ليكون من الشمولين بالرعاية بعد ذلك في الوجبات الاحقة.

كيف ابحث عن اسمي في منصة مظلتي؟

اطلع على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي باتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة مظلتي من خلال الرابط المذكور أعلاه. اضغط على نظام هيئة الحماية الاجتماعية. عبئ البيانات المطلوبة مثل رَقَم البطاقة الزكية، ورقم الهُوِيَّة الوطنية والمحافظة التي ينتمي لها المتقدم ونخو ذلك. اضغط تحميل كشوفات الوجبة الأخيرة.

بعد تحميل الكشوفات يمكنك الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، والتي لم يعلن عنها حتى الآن من قبل الوزارة، كما يمكنك التقديم في الوجبة على نحو ما كرنا.