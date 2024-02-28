“هتبقى استاذ قد الدنيا” الاستعلام عن نتائج مسابقة 30 ألف معلم يا بخت صاحب النصيب jobs.caoa.gov.eg
مسابقة 30 ألف معلم
الاستعلام عن نتائج مسابقة 30 ألف معلم
مسابقة تعيين 30 الف معلم التي سبق وتقدم اليها الكثيرين، كانت تستهدف توظيف معلمين بصفوف المرحلة الابتدائية بشرط توافر الشروط المطلوبة في المتقدم، ومن المقرر فتح باب التقديم للدفعة الثانية لتعيين 18 ألف معلم، وقد ظهرت نتائج المرحلة الأولى ببعض المحافظات ومن المقرر أن يتسلم الناجحين بالمسابقة عملهم في منتصف الأسبوع المقبل، وفيما يلي رابط الاستعلام عن النتيجة والخطوات المتبعة :
- الدخول الى بوابة الوظائف الحكومية من خلال الضغط على هذا الرابط.
- في الخانات المخصصة ادخل الرقم القومي ورقم التقديم ثم اضغط على “استعلام”.
- ستظهر لك نتيجة طلبك وهل تم تعيينك بالوظيفة أم لا، والخطوات التي عليك اتباعها لاحقا.
المحافظات التي ظهرت بها نتائج مسابقة 30 ألف معلم
بالنسبة لنتائج مسابقة 30 ألف معلم فمتاح الاستعلام عنها لبعض المحافظات، على أن تظهر في باقي المحافظات خلال الأيام القادمة، والمحافظات المتاح لها رابط الاستعلام هي جنوب سيناء وشمال سيناء والوادي الجديد والأقصر وأسوان وقنا والبحر الأحمر ومطروح، وقد أوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي للوزارة بأن الوزير أكد وجود فرصة ثانية لمن لم يجتازوا الاختبارات حيث أن بإمكانهم تقديم تظلم والدخول للاختبارات مرة ثانية، وعلى الراغب في التقدم بالتماس التوجه الى المديرية التعليمية التابع لها وتقديم الطلب.