“هتبقى استاذ قد الدنيا” الاستعلام عن نتائج مسابقة 30 ألف معلم يا بخت صاحب النصيب jobs.caoa.gov.eg

مسابقة 30 ألف معلم، في بداية العام الحالي تم الإعلان عن مسابقة جديدة لتعيين 30 ألف معلم بتخصصات متنوعة في العديد من محافظات الجمهورية، وقد تقدم مئات الآلاف من أصحاب المؤهلات المختلفة لهذه المسابقة رغبة منهم في العمل بالمدارس الحكومية، وقد أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المسئول عن التوظيف في مؤسسات الدولة عن إمكانية الاستعلام عن النتائج عبر الانترنت، وفي هذا المقال نستعرض لكم رابط الاستعلام والخطوات.