“هو التموين هيزيد؟؟” حقيقة زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين لكل المستفيدين.. الوزارة تجيب

حقيقة زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين، انتشرت خلال الاونة الاخيرة اخبار تفيد بأنه تم زيادة 100 جنيه دعم على بطاقة التموين لكافة الافراد المقيدين بالمنظومة التموينية، الأمر الذي ادخل السعادة والبهجة على قلوب المواطنين البسطاء خاصة في ظل ارتفاع اسعار السلع الاساسية بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان، وخلال السطور القادمة سنتعرف على التفاصيل.

حقيقة زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين

وعن حقيقة زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين فقد خرحت وزارة التموين عن صمتها لتكشفها، حيث كشف الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، حقيقة ما تم تداوله بشأن زيادة الدعم على بطاقة التموين بقيمة 100 جنيه للبطاقة الواحدة، مشيرا إلى أن زيادة الدعم بقيمة 100 جنيه على بطاقة التموين سيتم تحديده وفقاً للموازنة العامة من مجلس الوزراء، والمخصصة لوزارة التموين، موضحا أنه لا يوجد أي جديد فيما يخص زيادة الدعم، وأن هذا الامر في يد مجلس الوزراء وحده.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024

كما لم تعلن وزارة التموين عن أي تغيير في أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024؛ لذا فمن المقرر أن يتم صرفها بنفس أسعار السلع التموينية خلال شهر فبراير ويناير، وفقًا للآتي:

قائمة السلع التموينية السعر سكر معبأ (كجم) 12.60 جنيه أرز معبأ (كجم) 12.60 جنيه زجاجة الزيت 800 مللي 30 جنيهًا دقيق معبأ (كجم) 18 جنيهًا مكرونة معبأة 400 جرام 6.50 جنيه مكرونة معبأة 800 جرام 13 جنيهًا فول معبأ 500 جرام 9 جنيهات عدس مجروش 500 جرام 21 جنيهًا مسلى صناعي 800 جرام 36 جنيهًا شاي ناعم 40 جرام 5 جنيهات الصلصة 300 جرام 8 جنيهات المربى 350 جرامًا 16 جنيهًا التونة مفتتة 140 جرامًا 18 جنيهًا جبنة تتراباك 250 جرمًا 14 جنيها جبنة تتراباك 250 جرمًا 7 جنيهات مسحوق عادي يدوي 800 جرام 16 جنيهًا مسحوق أتوماتيك 800 كيلوجرام 25 جنيهًا صابون غسيل (125 جرام) 3 جنيهات صابون تواليت (125 جرام) 7.50 جنيه لبن جاف (125 جرام) 25.50 جنيه خل 5% (900 مللي) 6 جنيه ملح طعام (300 جرام) 1.25 جنيه علبة مرقة دجاج (8 مكعبات) 6 جنيهات کیس سائل غسيل أواني (80 جرام) 3 جنيهات بسكويت يويوز سادة (25 جرام) 1.5 جنيه بسكويت 3.75 جنيه بسكويت ويفر 2.75 جنيه بسكويت بوو 3.75 جنيه قهوة سريعة الذوبان (18 جراما) 4 جنيهات طحينة بيضاء (140 جراما) 2.50 جنيه بار حلاوة طحينية سادة (40 جراما) 3 جنيهات

اوضح الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين حقيقة تداول الأخبار عن زيادة التموين في رمضان 2024، بقيمة 100 جنيه على البطاقة الواحدة، حيث كشف أن هذا الامر يتم تحديده وفقا للموازنة العامة من مجلس الوزراء، ولكن حتى الآن لا يوجد أي جديد فيما يخص زيادة الدعم، ومن المقرر صرف السلع التموينية لشهر مارس بداية من صباح يوم الجمعة القادم.

كشفنا لكم خلال السطور الماضية حقيقة زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين ذلك الخبر الذي تم تداوله على مدار الايام الماضية، ولكن الوزارة قد نفت هذا الخبر بشكل جذري مؤكدة أن نصيب الفرد من التموين 50 جنيه فقط، علاوة على 5 أرغفة لكل شخص.