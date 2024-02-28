الحق هات الهدية.. موعد عيد الأم 2024 في مصر

دائمًا ما يبحث الكثير من الأبناء والأشخاص حول موعد عيد الأم عام 2024، حيث يقوم الأبناء بالاستعداد في تجهيز الهدايا وأجمل عبارات التهاني الخاصة بعيد الأم، يفضل الأبناء هذا اليوم من العام للتعبير عن مدى حبهم لأمهاتهم.

موعد عيد الأم 2024

الشعب المصري يجهز للاحتفال بعيد الأم يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024 القادم، حيث يكون الاحتفال بهذا اليوم تقدير واحترام للأمهات والتعبير عن الامتنان لهم عن دورهم الذي يقومون به في الحياة، ومن الجدير بالذكر معرفة متى كان أول احتفال بعيد الأم، حيث كان أول احتفال بعيد الأم سنة 1908 وذلك حينما قامت الناشطة الأمريكية “أنا جارفيس” في ذكرى والدتها وبدأت في القيام في عمل حملة للاحتفال بعيد الأم في الولايات المتحدة الأمريكية، والآن أصبح أحد أكبر الاحتفالات في جميع الدول حول العالم وتختلف مراسمه من دولة لأخرى حول العالم.

موعد عيد الأم 2024 في دول العالم

في أمريكا: يقومون بالاحتفال بعيد الأم في 2 مايو من كل عام.

في بريطانيا: يحتفلون بعيد الأم يوم 19 مارس من كل عام.

في فرنسا: يتم الاحتفال بعيد الأم يوم الأحد 27 مايو من كل عام.

في السعودية: يتم الاحتفال بعيد الأم يوم 21 مارس من كل عام.

في الإمارات: يتم الاحتفال بعيد الأم يوم 21 مارس من كل عام.

عبارات تهنئة عيد الأم

ومن أجمل عبارات التهاني التي يمكن للأبناء كتاباتها لأمهاتهم في هذا الاحتفال السعيد للتعبير عن حبهم لأمهاتهم هي: