“الحق سجل واصرف 1000 جنيه” رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 … وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024، من أكثر الأمور التي بدأت تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة خاصة مع اقتراب موعد شهر رمضان الكريم وما يلزمه من شراء العديد من السلع والمواد الغذائية، وخلال الأيام الماضية انتشر خبر فتح باب التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة، وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال السطور التالية……

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

حيث يبحث عدد كبير من المواطنين خلال الأيام الأخيرة عن رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024، والتي أعلنت عنه وزارة القوى العاملة خلال ظهور فيروس كورونا المستجد، لعدد كبير من المواطنين والأشخاص الذي تأثر دخلهم بقرارات حظر التجوال التي أعلنت عنها الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ورصدت وزارة القوى العاملة الأخبار التي يتم تدوالها خلال الآونة الأخيرة لتؤكد أنه لا صحة للأخبار التي يتم نشرها ، وأن الوزارة في حال الإعلان عن فتح باب التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة سوف يكون هذا من خلال الصفحة الرسمية للوزارة، أو من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة موقع وزارة القوى العاملة على الإنترنت .

اضغط على منحة العمالة الغير منتظمة.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

تأكد من ادخال البيانات صحيحة .

ادخل الرقم القومي المكون من 14 رقم، واسم المواطن رباعي، ورقم الموبايل .

ثم اضغط على أيقونة “تسجيل”.

وتهيب وزارة القوى العاملة عدم التعامل مع أي أشخاص مجهولة المصدر خاصة بعد أن تردد وصول عدد من الرسائل النصية على هواتف المواطنين تفيد حصول المواطن على منحة العمالة الغير منتظمة، وتؤكد أنه في حالة قبول الطلب سوف يصل للمواطن رسالة نصية من رقم “2030” مسجل بها موعد ومكان صرف المنحة.

اماكن صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2024

وأكد مصدر مسؤول بوزارة القوى العاملة أن المواطن سوف يتمكن من صرف المنحة من عدة أماكن وهي: