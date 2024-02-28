“أقوي المسلسلات الهندية”.. تردد قناة زي ألوان الجديد بأعلى جودة.. نزلها وابسط نفسك..!!

تردد قناة زي الوان في عالم البث التلفزيوني العربي هو موضوع يستحق الانتباه والاهتمام، حيث تعتبر زي الوان واحدة من أكثر القنوات شهرة وانتشاراً بين المشاهدين في الوطن العربي، تم تأسيس قناة زي الوان سنة 2008 وهي قناة تابعة لمجموعة MBC وتعتبر واحدة من القنوات التلفزيونية الأكثر مشاهدة وتأثيرًا في العالم العربي، هذا ويمكنكم متابعه اقوى الافلام والمسلسلات الهندية على قناة زي الوان عبر جميع الاقمار الصناعية، لذلك في هذا المقال سوف نذكر لكم تردد هذه القناه بأعلى جودة ممكنه فقط تابعوا معنا.

تردد القناة

التردد الذي تبث عليه قناة زي الوان يختلف حسب الموقع والقمر الصناعي الذي يتم استقبال القناة عبره، لكن بشكل عام يمكن الحصول على تردد قناة زي الوان على الأقمار الصناعية الرئيسية مثل Nilesat Arabsat، Hotbird، وغيرها، وعند البحث عن تردد قناة زي الوان على أي قمر صناعي، يمكنك العثور على هذه المعلومات من خلال مقالنا هذا وفي السطور القليله القادمة سةف نذكر لكم تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11418.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

عروض القناة

القناة تقدم تشكيلة واسعة من الأفلام والمسلسلات المتنوعة، بما في ذلك